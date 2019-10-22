رياضة

استقالة فضل والزناتي حال تأجيل مباراة الأهلي والجونة

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
محمد فضل
محمد فضل
علمت «التحرير»، أن محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، قرروا تقديم استقالتهم حال تأجيل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الجونة، حيث يرفض الثلاثي تأجيل المباراة متمسكين باستمرار الجدول، وفقًا لما هو معمول به، خاصة أن تأجيل القمة لم يكن لاتحاد الكرة يد فيه، ويسود اتجاه قوي داخل اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الأهلي والجونة المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري.
وبحسب مصادر في اتحاد الكرة، فإن مباريات الأهلي والجونة والزمالك أمام إنبي والأهلي مع الزمالك ستؤجل لما بعد أمم أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو. وانتهى اجتماع مجلس إدارة الأهلي مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والذي شهد تمسك الأهلي بموقفه بخصوص عدم خوض لقاء الجونة بسبب تأجيل لقاء الزمالك، وفي نفس
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5 آلاف مشجع يدعمون الزمالك أمام جينراسيون

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حضور 5 آلاف مشجع للفريق في لقاء جينراسيون السنغالي، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال مرتضى إنه بذل مجهودا كبيرا مع الأمن وعقد جلسة لمدة 4 ساعات كاملة مساء الإثنين لمحاولة زيادة الحضور الجماهيري ولكن المفاوضات باءت بالفشل. وأضاف: "الأمن تمسك بحضور 5 آلاف مشجع للزمالك من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وهو الأمر الذي يحترمه الأبيض خاصة أنه يأتي لاعتبارات أمنية".
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

مرتضى: لسنا طرفا في أزمة الأهلي ولن نتضرر من أي قرار

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من جانب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "وزير الشباب والرياضة زار محمود الخطيب بوصفه رئيس النادي الأهلي، والزيارة المنزلية للظروف الصحية التي يمر بها الخطيب، والتي تحتم عليه الوجود ببيته لمدة أسبوعين، وأشرف صبحي تحدث معي وطلب زيارتي، وأنا لست غاضبا من ذهاب وزير الشباب والرياضة إلى الخطيب فهو له حرية الرأي في حل أي خلاف أو أزمة".
أحمد حسام ميدو (1)

بالأرقام.. ماذا قدم ميدو أمام وادي دجلة؟

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وسيد نافع، بينما سيكون علي السعيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علما بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الاهلي-الجونة (3)

الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".
الاهلي-الجونة (4)

اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، التي بدأت بمواجهة الزمالك بنظيره المقاولون العرب مساء أمس، بعد أن تم تأجيل مواجهته مع الأهلي في الأسبوع الرابع من المسابقة المحلية بتعليمات من الجهات الأمنية، إذ شهد الإعلان أيضا عن حكام مباراة الأهلي والجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بالرغم من إعلان مسؤولي الأحمر في بيان رسمي رفضهم خوض مباريات في مسابقة الدوري قبل خوض مواجهة الزمالك.. وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والجونة لسعيد حمزة، ويوسف البساطي، وأحمد ساهر، وشريف حسن حكما رابعا.
نيبوشا ميلوسي?يتش - نادر شوقي - حسام غالي (2)

الجونة يعلن رفضه مواجهة الأهلي ويعلن تضامنه مع بيانه

أعلن نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن رفض فريقه خوض مواجهة نظيره الأهلي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، وتحدث شوقي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "نتضامن مع بيان الأهلي الذي رفض فيه الفريق الأحمر لعب أي مباراة، قبل خوض القمة أمام الزمالك وخاصة أنه يصب في مصلحتنا، ويلبي مطالبنا بالعدالة وتكافؤ الفرص، وخاصة أننا سنكون مجهدين عن الأهلي، بعد أن لعبنا مباراة إف سي مصر اليوم الخميس، فيما لن يقابل الأحمر أي فريق".
الجونة والمقاصة

التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ونادي مصر

حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة ونظيره فريق نادي إف سي مصر، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بالخسارة أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى بهدف نظيف، والخسارة بنفس النتيجة أمام الاتحاد السكندري، والفوز على المقاصة في الجولة الماضية بهدف دون رد، في رفع فريق مصر رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز الرابع عشر.
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