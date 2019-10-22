استقالة فضل والزناتي حال تأجيل مباراة الأهلي والجونة

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

محمد فضل

علمت «التحرير»، أن محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، قرروا تقديم استقالتهم حال تأجيل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الجونة، حيث يرفض الثلاثي تأجيل المباراة متمسكين باستمرار الجدول، وفقًا لما هو معمول به، خاصة أن تأجيل القمة لم يكن لاتحاد الكرة يد فيه، ويسود اتجاه قوي داخل اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الأهلي والجونة المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وبحسب مصادر في اتحاد الكرة، فإن مباريات الأهلي والجونة والزمالك أمام إنبي والأهلي مع الزمالك ستؤجل لما بعد أمم أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو. وانتهى اجتماع مجلس إدارة الأهلي مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والذي شهد تمسك الأهلي بموقفه بخصوص عدم خوض لقاء الجونة بسبب تأجيل لقاء الزمالك، وفي نفس

وبحسب مصادر في اتحاد الكرة، فإن مباريات الأهلي والجونة والزمالك أمام إنبي والأهلي مع الزمالك ستؤجل لما بعد أمم أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو.



وانتهى اجتماع مجلس إدارة الأهلي مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والذي شهد تمسك الأهلي بموقفه بخصوص عدم خوض لقاء الجونة بسبب تأجيل لقاء الزمالك، وفي نفس الوقت نقل الوزير لمجلس إدارة الأهلي أن "التأجيل كان لسبب أمني فقط لا غير".



ومن أجل الوصول لحل للأزمة، اٌقترح تأجيل لقاء الأهلي والجونة على أن يتم تحديد موعده قريبا من قبل اتحاد الكرة.



ومن المنتظر أن يعقد وزير الرياضة جلسة مع اتحاد الكرة لنقل الحلول المقترحة في اجتماعه مع الأهلي، على أن يُصدر القرار الرسمي والنهائي اليوم الثلاثاء.