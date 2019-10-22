رياضة

نجوم غابوا عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
أعلن أمس الإثنين عن الأسماء الـ30 المرشحة للفوز بالكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وتواجد في القائمة كوكبة بارزة من النجوم يأتي على رأسهم كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم الهولندي فيرجيل فان دايك ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك 15 لاعبًا عظيمًا تم إسقاطهم من حسابات الترشح لنيل الكرة الذهبية هذا الموسم وهم:
وغاب عن القائمة خماسي ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني سيرجيو راموس والفرنسي رافائيل فاران والويلزي جاريث بيل والألماني توني كروس. ومن برشلونة غاب الثنائي الأوروجوياني لويس سواريز والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه، وغاب متوسط ميدان مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوجبا، ومهاجم باريس سان جيرمان،
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جمهور- الزمالك -في -مدرجات- برج- العرب‎ (6)

5 آلاف مشجع يدعمون الزمالك أمام جينراسيون

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حضور 5 آلاف مشجع للفريق في لقاء جينراسيون السنغالي، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال مرتضى إنه بذل مجهودا كبيرا مع الأمن وعقد جلسة لمدة 4 ساعات كاملة مساء الإثنين لمحاولة زيادة الحضور الجماهيري ولكن المفاوضات باءت بالفشل. وأضاف: "الأمن تمسك بحضور 5 آلاف مشجع للزمالك من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وهو الأمر الذي يحترمه الأبيض خاصة أنه يأتي لاعتبارات أمنية".
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

مرتضى: لسنا طرفا في أزمة الأهلي ولن نتضرر من أي قرار

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من جانب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "وزير الشباب والرياضة زار محمود الخطيب بوصفه رئيس النادي الأهلي، والزيارة المنزلية للظروف الصحية التي يمر بها الخطيب، والتي تحتم عليه الوجود ببيته لمدة أسبوعين، وأشرف صبحي تحدث معي وطلب زيارتي، وأنا لست غاضبا من ذهاب وزير الشباب والرياضة إلى الخطيب فهو له حرية الرأي في حل أي خلاف أو أزمة".
أحمد حسام ميدو (1)

بالأرقام.. ماذا قدم ميدو أمام وادي دجلة؟

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وسيد نافع، بينما سيكون علي السعيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علما بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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مودريتش الكرة الذهبية

الكشف عن المرشحين للكرة الذهبية غدًا

أشارت مجلة «فرانس فوتبول» إلى عزمها الإعلان عن المرشحين للفوز بحائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام (2019)، مساء غدٍ الإثنين، إذ من المنتظر أن تعلن عن أسماء 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بالجائزة إلى جانب الإعلان عن 10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي ستمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا، كما سيتم الإعلان غدًا عن 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات، و10 مرشحين لجائزة "ياشين" الخاصة بأفضل حارس مرمى في العالم، وسيكون الإعلان عن الفائزين بجوائز "فرانس فوتبول" خلال حفل يتم تنظيمه يوم 2 ديسمبر المقبل على مسرح دو شاتليه.
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (1)

بلماضي يبرر اختياره لصلاح أفضل لاعب في العالم

قال جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري في مؤتمر صحفي اليوم، إنه صوت لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في جائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم، عن قناعة تامة قائلًا: "منحت صوتي لمحمد صلاح كأفضل لاعب في العالم عن قناعة، لن أفصح عن الأسباب ولكنني متأكد من أن اختياري كان صائبا"، ويأتي ذلك بعدما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية وللمرة الأولى تحت مسمى "ذا بيست"، في الوقت الذي حل فيه فيرجيل فان دايك في المركز الثاني، متفوقًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وجد في المركز الثالث.
ميسى

متى يتسلم ليونيل ميسي الحذاء الذهبي؟

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قريبًا من تسلم جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في كل الدوريات الأوروبية الموسم الماضي، وأصبح ميسي على موعد مع الفوز بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته كرقم قياسي، وذلك بعد تسجيله 36 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المنتظر أن يتسلم ميسي الجائزة يوم 16 أكتوبر المقبل، وسبق أن حصل ميسي على الجائزة في 5 مناسبات أخرى وتحديدا بمواسم 2009 – 2010، 2011 – 2012، 2012 – 2013، 2016 – 2017، و2017 – 2018.
محمد-صلاح

من صوت لصلاح في المركز الأول بحفل ذا بيست؟

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم أمس الإثنين، وحل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز الرابع في عملية التصويت التي شملت كباتن ومدربي المنتخبات، وبالنظر إلى الكباتن الذين منحوا صلاح التصويت في المركز الأول هم: قائد بوروندي سيدو بيراهين، وقائد الصين جونامين هاو، وقائد جزر القمر نادجيم عبده، وقائد جيبوتي يوسف محمد باتيو، وقائد اليونان فاسيليوس توروسيديس، وقائد لاتفيا كاسبارس دوبرا، وقائد ليشتنشتاين ميشيل بولفيرينو.
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