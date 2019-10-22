نجوم غابوا عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

الكرة الذهبية

أعلن أمس الإثنين عن الأسماء الـ30 المرشحة للفوز بالكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وتواجد في القائمة كوكبة بارزة من النجوم يأتي على رأسهم كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم الهولندي فيرجيل فان دايك ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك 15 لاعبًا عظيمًا تم إسقاطهم من حسابات الترشح لنيل الكرة الذهبية هذا الموسم وهم:

وغاب عن القائمة خماسي ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني سيرجيو راموس والفرنسي رافائيل فاران والويلزي جاريث بيل والألماني توني كروس. ومن برشلونة غاب الثنائي الأوروجوياني لويس سواريز والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه، وغاب متوسط ميدان مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوجبا، ومهاجم باريس سان جيرمان،

وغاب عن القائمة خماسي ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني سيرجيو راموس والفرنسي رافائيل فاران والويلزي جاريث بيل والألماني توني كروس.



ومن برشلونة غاب الثنائي الأوروجوياني لويس سواريز والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه، وغاب متوسط ميدان مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوجبا، ومهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، إلى جانب الفرنسي نجولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي.



كما غاب ثنائي بوروسيا دورتموند الألماني ماركو رويس والإنجليزي جادون سانشو، ولم يتواجد في قائمة المرشحين مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين، وحارس أتلتيكو مدريد السلوفيني يان أوبلاك، إضافة إلى ظهير ليفربول، الاسكتلندي أندرو روبرتسون.



يذكر أن الجائزة سيتم تقديمها للفائز يوم 2 ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية، وتوج مودريتش بالجائزة العام الماضي.