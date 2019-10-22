إنبي ضيفًا ثقيلا على أسوان في الدوري

تحرير:كريم مليم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

إنبي

يحتضن استاد أسوان، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي أسوان أمام نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وصالح محمد، بينما سيكون عصام بكر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل أسوان بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي، المركز السابع عشر "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بفارق نقطة عن طلائع الجيش ووادي دجلة الخامس عشر والسادس عشر على الترتيب، وبفارق نقطتين عن إف سي مصر صاحب المركز الرابع عشر. وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز

ويحتل أسوان بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي، المركز السابع عشر "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بفارق نقطة عن طلائع الجيش ووادي دجلة الخامس عشر والسادس عشر على الترتيب، وبفارق نقطتين عن إف سي مصر صاحب المركز الرابع عشر.



وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز الثامن عشر "الأخير"، برصيد نقطة، جمعها من 3 هزائم وتعادل، وسجل الفريق هدفين واستقبلت شباكه 8 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق أسوان 1.90 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27 عامًا، ويملك الفريق لاعبا دوليا وحيدا، كما يمتلك 3 لاعبين محترفين.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.

