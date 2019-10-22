المقاصة يستهدف المربع الذهبي عبر بوابة دجلة

تحرير:كريم مليم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

مصر للمقاصة

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وسيد نافع، بينما سيكون علي السعيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علما بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطتين. وفي المقابل، يحتل مصر المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام "ميدو"، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز السابع، وبفارق نقطة عن

ويحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطتين.



وفي المقابل، يحتل مصر المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام "ميدو"، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز السابع، وبفارق نقطة عن الثلاثي المصري والمقاولون العرب والاتحاد السكندري، الرابع والخامس والسادس على الترتيب.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق وادي دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق مصر المقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 آخرين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.

