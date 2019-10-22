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أردوغان: انسحاب 800 مسلح كردي من شمال سوريا

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن نحو 800 مسلح من الأكراد انسحبوا من المنطقة الآمنة في الشمال السوري، وهناك نحو 1300 يواصلون انسحابهم، مضيفا: "إذا لم تف الولايات المتحدة بوعودها لتركيا فسنواصل عملياتنا في الشمال السوري بشكل أقوى"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وأكد أردوغان أن أنقرة ترغب في تعزيز تعاونها الوثيق مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيناقش خلال زيارته إلى روسيا، اليوم، مواضيع متعلقة بالوضع في شمال شرق سوريا واللجنة الدستورية السورية، وذلك بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وذكر: "سأبحث مع الرئيس بوتين تطورات الوضع في سوريا والقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين، فروسيا وتركيا تعملان من أجل وحدة الأراضي السورية، متابعا: "سأبحث مع بوتين كيف يمكن للجنة الدستورية السورية أن تحقق تقدما ملموسا".من ناحية أخرى، أعلنت الرئاسة السورية، اليوم، أن الرئيس السوري بشار الأسد
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تظاهرات العراق

مقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 أخرين في تظاهرات العراق

أصدرت لجنة التحقيق في تظاهرات العراق الأخيرة، اليوم الثلاثاء، تقريرا نهائيا بشأن عدد الضحايا، معلنة فيه عن مقتل 107 مدنيين و4 من رجال الأمن وإصابة 3 آلاف و458 شخصا، ومن جانبه قال التلفزيون العراقي، إن التقرير الحكومي وجد أدلة على أن رصاص قناصة استهدف محتجين من مبنى بوسط بغداد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد.
بشار الاسد

الأسد: أردوغان لص.. وقلنا لا تراهنوا على الخارج

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن أردوغان لص، وإنه سرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض، مضيفا: "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، لكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض، إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري، كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا"، وذلك وفق ما نقلته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية.
المظاهرات- في- لبنان (5)

غلق طرق لبنان بسبب الاحتجاجات.. والجيش يتحرك

قال مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش اللبناني يسعى إلى فتح أكبر عدد من الطرقات المغلقة منذ أيام، بسبب الاحتجاجات التي بدأت في البلاد الخميس الماضي، ونقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية في العاصمة اللبنانية بيروت عن المصدر قوله، إن هذا الإجراء من الجيش اللبناني جاء من أجل تسهيل عودة الحياة إلى طبيعتها بـ"الحد الأدنى". وتسببت الاحتجاجات في بيروت ومدن أخرى من لبنان، في إغلاق العديد من الشوارع الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد، على مدار الأيام الخمسة الماضية.
أطفال-داعش

منظمة: 60 طفلا عالقا في سوريا بعد هروبهم من «داعش»

أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية غير الهادفة للربح، اليوم الإثنين، بأن عدد الأطفال البريطانيين العالقين في سوريا يبلغ ضعف الرقم المتوقع على الأقل ويزيد عن 60 طفلا محاصرين في شمال شرق سوريا بعد الهروب من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي. وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأرقام التي حصدتها المنظمة الإنسانية البريطانية تشير إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال العالقين تحت سن الخامسة، مضيفة أن جميعهم أبناء وفتيات آباء وأمهات بريطانيين يُشتبَه في انضمامهم لداعش.
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان: إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة بسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا، وإنها سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة. جاء ذلك بعد أن اتفقت أنقرة مع واشنطن، أمس الخميس، على وقف عمليتها في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية مقابل انسحاب الوحدات من المنطقة الحدودية، وتريد تركيا توطين اللاجئين في المنطقة التي ستخليها الوحدات، قائلًا: «إن مليوني لاجئ يمكن توطينهم في المنطقة الآمنة إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة».
العدوان -التركي -على -سوريا

14 بندا.. تفاصيل وقف العدوان التركي على سوريا 120 ساعة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تركيا أيضا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا، بحسب "الحرة" الأمريكية.
الحرب-في- سوريا (4)

الإدارة الكردية: مقتل 218 مدنيا بينهم 18 طفلا منذ بدء العدوان التركي

قالت الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، اليوم الخميس، إن العدوان التركي على المنطقة أسفر منذ بدئه عن مقتل 218 مدنيا منهم 18 طفلا. وذكر بيان للإدارة الصحية التابعة للإدارة -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن المعارك الدائرة أدت إلى إصابة أكثر من 653 شخصا، بينهم 35 طفلا. كما دعت الإدارة الكردية في شمال شرقي سوريا اليوم إلى إنشاء ممر آمن لإجلاء القتلى والجرحى المدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الشعب لن يقبل المساس بحقوق مصر في النيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية ومحورية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن اللقاءات التى عقدها خلال الزيارة مع مسئولى الإدارة، وفي مقدمتهم نائب الرئيس مايك بنس، تعكس هذه الأهمية، وتؤكد أن هناك رغبة مشتركة من الجانبين فى تطوير هذه العلاقات، جاء ذلك خلال لقاءه في إطار زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن، السيناتور الجمهوري جيمس ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور بوب مينينديز زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة، بحضور ياسر رضا سفير مصر في واشنطن.
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