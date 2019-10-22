أردوغان: انسحاب 800 مسلح كردي من شمال سوريا

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن نحو 800 مسلح من الأكراد انسحبوا من المنطقة الآمنة في الشمال السوري، وهناك نحو 1300 يواصلون انسحابهم، مضيفا: "إذا لم تف الولايات المتحدة بوعودها لتركيا فسنواصل عملياتنا في الشمال السوري بشكل أقوى"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وأكد أردوغان أن أنقرة ترغب في تعزيز تعاونها الوثيق مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيناقش خلال زيارته إلى روسيا، اليوم، مواضيع متعلقة بالوضع في شمال شرق سوريا واللجنة الدستورية السورية، وذلك بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر: "سأبحث مع الرئيس بوتين تطورات الوضع في سوريا والقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين، فروسيا وتركيا تعملان من أجل وحدة الأراضي السورية، متابعا: "سأبحث مع بوتين كيف يمكن للجنة الدستورية السورية أن تحقق تقدما ملموسا".من ناحية أخرى، أعلنت الرئاسة السورية، اليوم، أن الرئيس السوري بشار الأسد