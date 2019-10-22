«أسوان VS إنبي».. لا تعادلات وتفوق بترولي

تحرير:كريم مليم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

أسوان

يحتضن استاد أسوان، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي أسوان أمام نظيره إنبي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. وتبلغ القيمة السوقية لفريق أسوان 1.90 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبيه 27 عامًا، ويملك الفريق لاعبا دوليا وحيدا، كما يمتلك 3 لاعبين محترفين. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.

ويحتل أسوان بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي، المركز السابع عشر "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بفارق نقطة عن طلائع الجيش ووادي دجلة الخامس عشر والسادس عشر على الترتيب، وبفارق نقطتين عن إف سي مصر صاحب المركز الرابع عشر. وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان،

ويحتل أسوان بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي، المركز السابع عشر "قبل الأخير" بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بفارق نقطة عن طلائع الجيش ووادي دجلة الخامس عشر والسادس عشر على الترتيب، وبفارق نقطتين عن إف سي مصر صاحب المركز الرابع عشر.



وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز الثامن عشر "الأخير" بالجدول، برصيد نقطة، جمعها من ثلاث هزائم وتعادل، وسجل الفريق هدفين بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.



وتشير الأرقام إلى أن أسوان واجه فريق إنبي من قبل في بطولة الدوري 6 مرات، شهدت تفوقا واضحا للفريق البترولي، حيث فاز إنبي في 4 مواجهات، بينما فاز أسوان في مواجهتين، وسجل الفريق البترولي في شباك أسوان 11 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.

