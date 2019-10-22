المقاصة يتفوق على وادي دجلة في تاريخ المواجهات

تحرير:كريم مليم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

مصر للمقاصة

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وتبلغ القيمة السوقية لفريق وادي دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق مصر المقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 آخرين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.

ويحتل وادي دجلة بقيادة مدربه تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطتين، بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز الخامس عشر، وبفارق نقطة عن إف سي مصر صاحب المركز الرابع عشر. وفي المقابل، يحتل مصر المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام "ميدو"، المركز الثامن بجدول الترتيب، برصيد

ويحتل وادي دجلة بقيادة مدربه تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطتين، بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز الخامس عشر، وبفارق نقطة عن إف سي مصر صاحب المركز الرابع عشر.



وفي المقابل، يحتل مصر المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام "ميدو"، المركز الثامن بجدول الترتيب، برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز السابع، وبفارق نقطة عن الثلاثي المصري البورسعيدي والمقاولون العرب والاتحاد السكندري، الرابع والخامس والسادس على الترتيب.



وتشير الأرقام إلى أن وادي دجلة واجه فريق مصر المقاصة من قبل في بطولة الدوري 15 مرة، فاز دجلة في 4 مواجهات، بينما فاز الفريق الفيومي في 7 مواجهات، وفرض التعادل نفسه في 4 مواجهات، وسجل دجلة في شباك المقاصة 19 هدفًا، بينما سجل الفريق الفيومي في شباك دجلة 28 هدفًا.

