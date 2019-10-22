تاكسيس جونياس لا يعرف طعم الفوز أمام المقاصة

تحرير:كريم مليم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

تاكسيس جونياس

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطتين، بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز الخامس عشر. وفي المقابل، يحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز السابع.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق المقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 آخرين

وتبلغ القيمة السوقية لفريق دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق المقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 آخرين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



وتشير الأرقام إلى أن دجلة واجه المقاصة من قبل في الدوري 15 مرة، فاز دجلة في 4 مواجهات، بينما فاز المقاصة في 7 مواجهات، وفرض التعادل نفسه في 4 مواجهات، وسجل دجلة في شباك المقاصة 19 هدفًا، بينما سجل الفريق الفيومي في شباك دجلة 28 هدفًا.



وواجه جونياس فريق مصر المقاصة من قبل في 3 مواجهات، خسرها جميعًا، وكانت جميعها بنتيجة (2-1)، وسجل تاكسيس في شباك المقاصة 3 أهداف، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

