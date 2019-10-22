رياضة

تاكسيس جونياس لا يعرف طعم الفوز أمام المقاصة

تحرير:كريم مليم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
تاكسيس جونياس
تاكسيس جونياس
يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطتين، بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز الخامس عشر. وفي المقابل، يحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز السابع.
وتبلغ القيمة السوقية لفريق دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق المقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 آخرين
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5 آلاف مشجع يدعمون الزمالك أمام جينراسيون

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حضور 5 آلاف مشجع للفريق في لقاء جينراسيون السنغالي، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال مرتضى إنه بذل مجهودا كبيرا مع الأمن وعقد جلسة لمدة 4 ساعات كاملة مساء الإثنين لمحاولة زيادة الحضور الجماهيري ولكن المفاوضات باءت بالفشل. وأضاف: "الأمن تمسك بحضور 5 آلاف مشجع للزمالك من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وهو الأمر الذي يحترمه الأبيض خاصة أنه يأتي لاعتبارات أمنية".
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

مرتضى: لسنا طرفا في أزمة الأهلي ولن نتضرر من أي قرار

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من جانب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "وزير الشباب والرياضة زار محمود الخطيب بوصفه رئيس النادي الأهلي، والزيارة المنزلية للظروف الصحية التي يمر بها الخطيب، والتي تحتم عليه الوجود ببيته لمدة أسبوعين، وأشرف صبحي تحدث معي وطلب زيارتي، وأنا لست غاضبا من ذهاب وزير الشباب والرياضة إلى الخطيب فهو له حرية الرأي في حل أي خلاف أو أزمة".
أحمد حسام ميدو (1)

بالأرقام.. ماذا قدم ميدو أمام وادي دجلة؟

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وسيد نافع، بينما سيكون علي السعيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علما بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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أحمد حسام ميدو (1)

بالأرقام.. ماذا قدم ميدو أمام وادي دجلة؟

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وسيد نافع، بينما سيكون علي السعيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علما بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
مصر للمقاصة

المقاصة يتفوق على وادي دجلة في تاريخ المواجهات

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وتبلغ القيمة السوقية لفريق وادي دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب. في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لفريق مصر المقاصة 6.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 28 عاما، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 آخرين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.
مصر للمقاصة (2)

المقاصة يستهدف المربع الذهبي عبر بوابة دجلة

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وسيد نافع، بينما سيكون علي السعيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علما بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
طلعت-يوسف (4)

تاكسيس جونياس لا يعرف طعم الفوز أمام طلعت يوسف

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم «2019- 2020». ويحتل نادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط. وفي المقابل، يحتل نادي وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة.
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