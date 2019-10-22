بالأرقام.. ماذا قدم ميدو أمام وادي دجلة؟

تحرير:كريم مليم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

أحمد حسام «ميدو»

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وسيد نافع، بينما سيكون علي السعيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علما بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وتشير الأرقام إلى أن وادي دجلة واجه فريق مصر المقاصة من قبل في بطولة الدوري 15 مرة، فاز دجلة في 4 مواجهات، بينما فاز الفريق الفيومي في 7 مواجهات، وفرض التعادل نفسه في 4 مواجهات، وسجل دجلة في شباك المقاصة 19 هدفًا، بينما سجل الفريق الفيومي في شباك دجلة 28 هدفًا. وواجه اليوناني تاكسيس جونياس فريق مصر

وتشير الأرقام إلى أن وادي دجلة واجه فريق مصر المقاصة من قبل في بطولة الدوري 15 مرة، فاز دجلة في 4 مواجهات، بينما فاز الفريق الفيومي في 7 مواجهات، وفرض التعادل نفسه في 4 مواجهات، وسجل دجلة في شباك المقاصة 19 هدفًا، بينما سجل الفريق الفيومي في شباك دجلة 28 هدفًا.



وواجه اليوناني تاكسيس جونياس فريق مصر المقاصة من قبل في 3 مواجهات، خسرها جميعًا، وكانت أيضا جميعها بنتيجة (2-1)، وسجل تاكسيس جونياس في شباك الفريق الفيومي 3 أهداف، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.



من جانبه، واجه أحمد حسام "ميدو" فريق وادي دجلة من قبل في 3 مواجهات حين كان مدربًا لنادي الزمالك، وفاز ميدو على دجلة في مواجهتين وتعادل في لقاء، ولم يخسر أمام دجلة، وسجل ميدو في شباك دجلة 10 أهداف، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.

