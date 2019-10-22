الداخلية: ضبط 22 إخوانيا لاستغلالهم حادث محمود البنا

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

محاكمة راجح

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 22 من العناصر الإخوانية لمحاولتهم إثارة وتأليب الرأي العام، من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وطبنجات صوت، موضحة أن الوزارة بذلت جهودا لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر التحريضية لاستغلال الأحداث المختلفة لإثاره الرأي العام وتأجيج المشاعر لدى المواطنين والتحريض ضد الدولة من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة ومن بينها حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا بمحافظة المنوفية ما أدى لوفاته.

وأضافت الداخلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال الحادث المشار إليه في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين.وذكرت أنه تم تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك وعددهم (22) وضبطهم عقب تقنين الإجراءات حيالهم، إذ عثر بحوزتهم