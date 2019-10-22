رياضة

مرتضى: لسنا طرفا في أزمة الأهلي ولن نتضرر من أي قرار

تحرير:كريم مليم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
محمود الخطيب - عمرو الجنايني
محمود الخطيب - عمرو الجنايني
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من جانب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "وزير الشباب والرياضة زار محمود الخطيب بوصفه رئيس النادي الأهلي، والزيارة المنزلية للظروف الصحية التي يمر بها الخطيب، والتي تحتم عليه الوجود ببيته لمدة أسبوعين، وأشرف صبحي تحدث معي وطلب زيارتي، وأنا لست غاضبا من ذهاب وزير الشباب والرياضة إلى الخطيب فهو له حرية الرأي في حل أي خلاف أو أزمة".
وأوضح: "الزمالك ليس طرفا في أزمة مباراة الجونة ضد الأهلي في الجولة الخامسة للدوري، والأبيض لن يتضرر من أي قرارات سيتخذها اتحاد الكرة، وإذا أعلن اتحاد الكرة تأجيل لقاء الأهلي والجونة لأسباب أمنية فهو درس لإدارة القلعة الحمراء بضرورة احترام الاعتبارات الأمنية، ولن أنظر للصغائر بزيارة الوزير للخطيب فقد
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جمهور- الزمالك -في -مدرجات- برج- العرب‎ (6)

5 آلاف مشجع يدعمون الزمالك أمام جينراسيون

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حضور 5 آلاف مشجع للفريق في لقاء جينراسيون السنغالي، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال مرتضى إنه بذل مجهودا كبيرا مع الأمن وعقد جلسة لمدة 4 ساعات كاملة مساء الإثنين لمحاولة زيادة الحضور الجماهيري ولكن المفاوضات باءت بالفشل. وأضاف: "الأمن تمسك بحضور 5 آلاف مشجع للزمالك من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وهو الأمر الذي يحترمه الأبيض خاصة أنه يأتي لاعتبارات أمنية".
أحمد حسام ميدو (1)

بالأرقام.. ماذا قدم ميدو أمام وادي دجلة؟

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وسيد نافع، بينما سيكون علي السعيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علما بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
تاكيس جونياس - مدرب وادي دجلة

تاكسيس جونياس لا يعرف طعم الفوز أمام المقاصة

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطتين، بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز الخامس عشر. وفي المقابل، يحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز السابع.
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أيمن يونس

أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تأجيل القمة

فتح أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي، النار على اتحاد الكرة، وذلك بعد أن أعلن "الجبلاية" تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي. وحاول اتحاد الكرة إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن بعد تأجيل القمة: «آسفين يا حاج عامر»

قاد أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، حملة للاعتذار إلى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة، بعد تأجيل لقاء القمة، حيث تعرض عامر حسين لانتقادات واسعة بسبب كثرة تأجيلات الدوري المحلي في الموسم الماضي. وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، قبل تأجيلها بشكل رسمي.
اسماعيل-يوسف

تعليق صادم من إسماعيل يوسف على تأجيل القمة

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي في الدوري كان مفاجأة بالنسبة له شخصيا، موضحًا أن الفريق الأبيض كان في أتم الجاهزية لخوض اللقاء. وأوضح يوسف، في تصريحات تليفزيونية، أن "الفريق كان جاهزًا تمامًا لمواجهة الأهلي ولكن بالتأكيد هناك أسبابا واضحة استند عليها الأمن في قراره، يحترمها نادي الزمالك". وأشار إسماعيل يوسف إلى أن مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق، عائد بقوة بعد مشاركته في لقاء المنيا الودي ولم يعد يعاني من أي إصابات في المرحلة الحالية.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
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