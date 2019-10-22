مرتضى: لسنا طرفا في أزمة الأهلي ولن نتضرر من أي قرار

تحرير:كريم مليم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

محمود الخطيب - عمرو الجنايني

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من جانب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "وزير الشباب والرياضة زار محمود الخطيب بوصفه رئيس النادي الأهلي، والزيارة المنزلية للظروف الصحية التي يمر بها الخطيب، والتي تحتم عليه الوجود ببيته لمدة أسبوعين، وأشرف صبحي تحدث معي وطلب زيارتي، وأنا لست غاضبا من ذهاب وزير الشباب والرياضة إلى الخطيب فهو له حرية الرأي في حل أي خلاف أو أزمة".

وأوضح: "الزمالك ليس طرفا في أزمة مباراة الجونة ضد الأهلي في الجولة الخامسة للدوري، والأبيض لن يتضرر من أي قرارات سيتخذها اتحاد الكرة، وإذا أعلن اتحاد الكرة تأجيل لقاء الأهلي والجونة لأسباب أمنية فهو درس لإدارة القلعة الحمراء بضرورة احترام الاعتبارات الأمنية، ولن أنظر للصغائر بزيارة الوزير للخطيب فقد

وأوضح: "الزمالك ليس طرفا في أزمة مباراة الجونة ضد الأهلي في الجولة الخامسة للدوري، والأبيض لن يتضرر من أي قرارات سيتخذها اتحاد الكرة، وإذا أعلن اتحاد الكرة تأجيل لقاء الأهلي والجونة لأسباب أمنية فهو درس لإدارة القلعة الحمراء بضرورة احترام الاعتبارات الأمنية، ولن أنظر للصغائر بزيارة الوزير للخطيب فقد سبق أن استقبله في مطار القاهرة ولم أعلق على الأمر".



وأكد رئيس الزمالك أن انسحاب النادي الأهلي من الدوري أمر لن يكون في صالح الكرة المصرية، وأن الزمالك لا يريد ذلك على الإطلاق بل يريد الفوز في الملعب وليس في المدرجات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو باستخدام الحكام.



ولفت منصور إلى أن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، يحاول إشعال الأزمة بتأكيده أن الاتحاد سيعلن التأجيلات الخاصة بمباريات الدوري موضحا أنه يجب ترك القرار الأخير للأمن.

