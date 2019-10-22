رياضة

5 آلاف مشجع يدعمون الزمالك أمام جينراسيون

تحرير:كريم مليم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حضور 5 آلاف مشجع للفريق في لقاء جينراسيون السنغالي، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال مرتضى إنه بذل مجهودا كبيرا مع الأمن وعقد جلسة لمدة 4 ساعات كاملة مساء الإثنين لمحاولة زيادة الحضور الجماهيري ولكن المفاوضات باءت بالفشل. وأضاف: "الأمن تمسك بحضور 5 آلاف مشجع للزمالك من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وهو الأمر الذي يحترمه الأبيض خاصة أنه يأتي لاعتبارات أمنية".
وكان الزمالك قد أبدى رغبته في حضور 15 ألف مشجع ولكن الأمن رفض تماما زيادة الحضور الجماهيري، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1).   وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة اللقاء بعد إلغاء المباراة التي كان مقررا لها يوم 28 سبتمبر الماضي لنقلها من ملعب بتروسبورت بالقاهرة
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

مرتضى: لسنا طرفا في أزمة الأهلي ولن نتضرر من أي قرار

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من جانب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "وزير الشباب والرياضة زار محمود الخطيب بوصفه رئيس النادي الأهلي، والزيارة المنزلية للظروف الصحية التي يمر بها الخطيب، والتي تحتم عليه الوجود ببيته لمدة أسبوعين، وأشرف صبحي تحدث معي وطلب زيارتي، وأنا لست غاضبا من ذهاب وزير الشباب والرياضة إلى الخطيب فهو له حرية الرأي في حل أي خلاف أو أزمة".
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بالأرقام.. ماذا قدم ميدو أمام وادي دجلة؟

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020). ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد عطية وسيد نافع، بينما سيكون علي السعيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علما بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
تاكيس جونياس - مدرب وادي دجلة

تاكسيس جونياس لا يعرف طعم الفوز أمام المقاصة

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطتين، بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز الخامس عشر. وفي المقابل، يحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز السابع.
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يهدد كهربا ويتحدث عن تأجيل القمة

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه لم يصله أي إخطار بتأجيل لقاء القمة ضد الأهلي، السبت المقبل، في الجولة الرابعة للدوري، موضحا أن فريقه جاهز لخوض المباراة. ورفض مرتضى منصور الحكم المبكر على المنتخب الوطني، بعد فوزه في مباراة بتسوانا الودية بهدف نظيف، وأعلن دعمه لمدرب الفراعنة حسام البدري المدير الفني للفراعنة. وهاجم رئيس الزمالك، شريف عبد الفضيل، مدرب 16 عاما بالأهلي ولاعب الأحمر السابق، بسبب ما وصفه بـ"الحديث غير اللائق عن القلعة البيضاء"، بعدما أكد عبد الفضيل أن انتقاله للأهلي كان ضربة للزمالك.
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مرتضى: هل تريدون تحويل استاد القاهرة لحديقة حيوان!

انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرار الجهات الأمنية برفض إقامة المباريات على استاد القاهرة، وقال رئيس القلعة البيضاء لقناة "الحدث اليوم": "لقد أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جاهزية استاد القاهرة لاستضافة المباريات، وتلقينا إخطارا من هيئة الاستاد بأنها جاهزة لاستقبال الجمهور، واستاد القاهرة أنشئ لتقام عليه مباريات كرة القدم، والدولة صرفت عليه مليارات لتطويره قبل استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، ولقد حضر الجمهور مباريات بطولة كأس الأمم دون مشكلة، وخرج المنتخب الوطني من دور الـ16 دون أي شغب جماهيري".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور: هل تريدون إضحاك القارة علينا إذا خسرنا؟

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن مصير ملعب مباراة الفريق مع جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، قائلا: "أخبرت الأمن برغبتنا في إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون على استاد القاهرة أو بتروسبورت في حضور من 20 إلى 40 ألف مشجع، وفوجئت بالأمن يرد بأن اللقاء سيكون على استاد السلام وبدون جمهور. وأنا أقول لهم لا، لن أقبل ذلك، وكفاكم ما حدث سابقا، فبسببكم كدنا نخرج من دوري أبطال إفريقيا بسبب رغبة المسؤول في نقل اللقاء إلى برج العرب في المرة السابقة، قلنا له لا يمكن، فقال لنا (يلا يا حبيبي على برج العرب)".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
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