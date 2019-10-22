5 آلاف مشجع يدعمون الزمالك أمام جينراسيون

تحرير:كريم مليم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

جماهير الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حضور 5 آلاف مشجع للفريق في لقاء جينراسيون السنغالي، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام، وذلك حسبما أفاد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية. وقال مرتضى إنه بذل مجهودا كبيرا مع الأمن وعقد جلسة لمدة 4 ساعات كاملة مساء الإثنين لمحاولة زيادة الحضور الجماهيري ولكن المفاوضات باءت بالفشل. وأضاف: "الأمن تمسك بحضور 5 آلاف مشجع للزمالك من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وهو الأمر الذي يحترمه الأبيض خاصة أنه يأتي لاعتبارات أمنية".

وكان الزمالك قد أبدى رغبته في حضور 15 ألف مشجع ولكن الأمن رفض تماما زيادة الحضور الجماهيري، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة اللقاء بعد إلغاء المباراة التي كان مقررا لها يوم 28 سبتمبر الماضي لنقلها من ملعب بتروسبورت بالقاهرة

وكان الزمالك قد أبدى رغبته في حضور 15 ألف مشجع ولكن الأمن رفض تماما زيادة الحضور الجماهيري، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1).



وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة اللقاء بعد إلغاء المباراة التي كان مقررا لها يوم 28 سبتمبر الماضي لنقلها من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى برج العرب بالإسكندرية.



وعيَّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم كاميرونيا لإدارة المباراة الزمالك، حيث يُدير اللقاء الكاميروني، أليوم نيانت، ويعاونه كل من إيفيس جاي نوبي، مساعد أول، وساندا أومارو مساعد ثان، وجيانوت فرانك بيتو، حكم رابع، ويراقب الحكام، الغاني محمدوا نور الدين.

