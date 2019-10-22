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الزيوت الحيوية مهمة للبشرة.. ولكن توجد خرافات حولها

تحتوي المرطبات على العديد من المكونات الأساسية الأخرى، التي لا تغذي البشرة فحسب، بل تساعد أيضًا في معالجة مشاكل البشرة المختلفة، لذا يجب اختيار مرطب مناسب لبشرتك
تحرير:إسراء سليمان ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الزيوت الحيوية
الزيوت الحيوية
في الآونة الأخيرة، احتلت العلاجات المنزلية دورا كبيرا في التخلص من المشكلات الجلدية، والتهاب المفاصل، إضافة إلى ذلك، تقوم بدور كبير في تفتيح البشرة، وتمنحها معدلات عالية من النضارة والحيوية، على سبيل المثال زيت اللوز الحلو، يعمل على إزالة الهالات السوداء، كما أن زيت جوز الهند، يستخدم كمرطب طبيعي، لأنه يحتوي على معدلات عالية من فيتامين E. على الجانب الآخر، توجد بعض الخرافات المتعلقة بالزيوت الحيوية، يجب أن تضعها في اعتبارك، وذلك نقلا عن موقع "boldsky".
لا أحد يرغب في البشرة الدهنية، وبالتالي نهرب من أي منتج يجعل بشرتنا دهنية وزيتية ومعرضة للتلف، وبالنسبة لزيوت الوجه، تبدو كمنتج يجعل بشرتنا دهنية، تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالوجه، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق، من هنا نستطيع أن نقول إن هناك العديد من الخرافات المرتبطة بالزيوت الحيوية،
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جل الصبار والكركم للتخلص من «الركب» الداكنة

الاهتمام بالبشرة من الأمور المهمة في جميع فصول السنة، وخاصة فصل الشتاء، حيث تميل إلى الجفاف دائمًا، مما يؤدي إلى استخدام المرطبات، التي تعطي حيوية ونضارة كبيرة للجلد، على الجانب الآخر، يتغير لون بعض من أجزاء الجسم، مثل الركبتين، يصبح لونهما داكنًا، نتيجة بعض العادات السيئة التي نقوم بها، أو تعود إلى قلة شرب المياه، أو حالات مرضية، مثل نقص في المعادن والفيتامينات، وللتخلص من اللون الداكن، يمكنك تطبيق جل الصبار على الأجزاء الداكنة، نقلا عن "healthline".
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الفاتر أو الدافئ.. كيف تغسلين شعرك؟

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