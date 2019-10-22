الزيوت الحيوية مهمة للبشرة.. ولكن توجد خرافات حولها

تحتوي المرطبات على العديد من المكونات الأساسية الأخرى، التي لا تغذي البشرة فحسب، بل تساعد أيضًا في معالجة مشاكل البشرة المختلفة، لذا يجب اختيار مرطب مناسب لبشرتك
في الآونة الأخيرة، احتلت العلاجات المنزلية دورا كبيرا في التخلص من المشكلات الجلدية، والتهاب المفاصل، إضافة إلى ذلك، تقوم بدور كبير في تفتيح البشرة، وتمنحها معدلات عالية من النضارة والحيوية، على سبيل المثال زيت اللوز الحلو، يعمل على إزالة الهالات السوداء، كما أن زيت جوز الهند، يستخدم كمرطب طبيعي، لأنه يحتوي على معدلات عالية من فيتامين E.
على الجانب الآخر، توجد بعض الخرافات المتعلقة بالزيوت الحيوية، يجب أن تضعها في اعتبارك، وذلك نقلا عن موقع "boldsky".
لا أحد يرغب في البشرة الدهنية، وبالتالي نهرب من أي منتج يجعل بشرتنا دهنية وزيتية ومعرضة للتلف، وبالنسبة لزيوت الوجه، تبدو كمنتج يجعل بشرتنا دهنية، تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالوجه، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق، من هنا نستطيع أن نقول إن هناك العديد من الخرافات المرتبطة بالزيوت الحيوية،
لا أحد يرغب في البشرة الدهنية، وبالتالي نهرب من أي منتج يجعل بشرتنا دهنية وزيتية ومعرضة للتلف، وبالنسبة لزيوت الوجه، تبدو كمنتج يجعل بشرتنا دهنية، تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالوجه، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق، من هنا نستطيع أن نقول إن هناك العديد من الخرافات المرتبطة بالزيوت الحيوية، بالرغم من أنها تلعب دورا كبيرا في التخفيف من الأمراض الجلدية، وما يلي بعض منها:
1- لا ينبغي أن تستخدم زيوت الوجه من قبل الأشخاص الذين يعانون من البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب
هناك بعض الزيوت التي لا تغذي البشرة فقط، ولكنها تنظم أيضًا الزيوت التي تنتجها بشرتك، وبالتالي تعالج مشكلة البشرة الدهنية، على سبيل المثال زيت الجوجوبا يعتبر زيتا رائعا للبشرة الدهنية، حيث يعمل على توازن إنتاج الزيت في الجلد، وبالنسبة لحب الشباب، فإن العديد من زيوت الوجه لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة، حيث تساعد على تقليل مشاكل البشرة مثل حب الشباب.
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2- أنت بحاجة إلى استخدام مرطب أو زيت للوجه
المرطبات تعتبر منتجا أساسيا للعناية بالبشرة يجب استخدامه من قبل الجميع، مهما اختلف نوع البشرة، كما تساعد المرطبات على إضافة معدلات عالية من الترطيب لبشرتك، لكن بصرف النظر عن ذلك، فإنها تحتوي على العديد من المكونات الأساسية الأخرى، التي لا تغذي البشرة فحسب، بل تساعد أيضًا في معالجة مشاكل البشرة المختلفة، وعلى الجانب الآخر، تشكل زيوت الوجه طبقة واقية على بشرتك وتساعد في منع فقدان الماء من جلدك، كلاهما ضروري للحفاظ على بشرة صحية، لذا ضع بعض المرطبات على وجهك أولا، وبعد ذلك يمكنك تطبيق زيوت الوجه.
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3- من المفترض أن تستخدم زيوت الوجه فقط في الشتاء
هل تعتقد ذلك حقًا؟! من الواضح أن الشتاء يجعل بشرتنا جافة للغاية، وستفكر في وضع بعض من المرطبات وزيوت الوجه، وعلى الجانب الآخر، يجعلك الصيف تتعرق بشكل كبير، وتحتاج إلى إزالة الزيت الزائد باستمرار طوال اليوم، لكن هذا لا يعني أن بشرتك لا تحتاج إلى تغذية، بعض زيوت الوجه لها تأثير كبير على اختراق الجلد، وبالتالي يتم امتصاصها بسهولة في بشرتك وتمنح بشرتك ما تحتاجه من تغذية دون أن تجعل بشرتك دهنية.
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4- زيوت الوجه ليس لها تأثير مضاد للشيخوخة
عندما تهمل بشرتك لمدة طويلة، باتباع نظام غذائي غير صحي، لا يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجلد، تميل البشرة إلى الجفاف، كما تصبح عرضة للشيخوخة المبكرة، يساعدك زيت الوجه في ذلك، من خلال معالجة مشكلة البشرة الجافة، لديهم أيضًا خواص مضادة للأكسدة تحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة وبالتالي تمنحها مظهرًا نضرًا، في الواقع، يتم استخدام العديد من زيوت الوجه مثل زيت الجوجوبا وزيت ثمر الورد كعنصر في منتجات البشرة المضادة للشيخوخة.
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