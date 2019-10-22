عائد أدوات الدين ينخفض لأدنى مستوى منذ التعويم

انخفض العائد على أدوات الدين الحكومية ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نحو 3 سنوات، ورجع الخبراء أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الفائدة، وتحسن سعر الجنيه المصري

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

أذون وسندات خزانة محلية

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لتصل لأدنى مستوى لها منذ قرار تعويم الجنيه المصري في عام 2016 وسجل العائد على أذون الخزانة تراجعا ملحوظا خلال عطاء البنك المركزي أول من أمس الأحد حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يوما نحو 15.84% مقابل نحو 15.877% خلال عطاء الأسبوع الماضي، كما انخفض العائد على سندات الخزانة التي تم طرحها خلال عطاء أمس الإثنين، ليسجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.395%، مقابل 13.866% خلال الأسبوع الماضي، كما سجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات، 14.30%، مقابل 13.865%.

عائد أدوات الدين لا يزال جاذبا للمستثمرين قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعها الأخير، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، حيث تم خفضها في شهر أغسطس وفبراير الماضيين