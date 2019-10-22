ضبط صيدليات تبيع أقراص مخدرة في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

أقراص مخدرة - صورة أرشيفية

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، صيدليتين لإتجارهما في الأقراص المخدرة، وكذلك صيدلية غير مرخصة داخل مستشفى خاص، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة العلاج الحر، وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، إن عمليات الضبط جاءت خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالمنيا، خلال شهر سبتمبر، إذ نفذت إدارة التفتيش الصيدلي 3 حملات تفتيشية بالاشتراك مع الجهات الرقابية.

وأوضحت رجب أن الحملات شملت المرور على 150 صيدلية و10 مخازن أدوية خاصة، للوقوف على تراخيص العمل بتلك المنشآت والأدوية والمستلزمات الطبية المعروضة بها.وأضافت أنه تم تحرير 23 محضر شرطي للصيدليات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مؤكدة على استمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت