سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ضبط صيدليات تبيع أقراص مخدرة في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص
أقراص مخدرة - صورة أرشيفية
أقراص مخدرة - صورة أرشيفية
ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، صيدليتين لإتجارهما في الأقراص المخدرة، وكذلك صيدلية غير مرخصة داخل مستشفى خاص، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة العلاج الحر، وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، إن عمليات الضبط جاءت خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالمنيا، خلال شهر سبتمبر، إذ نفذت إدارة التفتيش الصيدلي 3 حملات تفتيشية بالاشتراك مع الجهات الرقابية.
وأوضحت رجب أن الحملات شملت المرور على 150 صيدلية و10 مخازن أدوية خاصة، للوقوف على تراخيص العمل بتلك المنشآت والأدوية والمستلزمات الطبية المعروضة بها.وأضافت أنه تم تحرير 23 محضر شرطي للصيدليات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مؤكدة على استمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت
اقرأ المزيد
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة تدرج 7 مواد على جدول المخدرات

نشرت الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية)، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان رقم 651 لسنة 2019، بإضافة مجموعة من المواد ومشتقاتها وأملاحها ونظائرهـا واسـتراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت، إلى القـسم الثـاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتتضمن المجموعات المضافة حديثا إلى جدول المخدرات، مشتقات لنبات القنب، وهو النبتة التي ينتج منها منتجات يعدان من أخطر منتجات المخدرات على الإطلاق هما الحشيش والماريجوانا.
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (1)

غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد.
السيسى-وبوتين

السيسي يصل إلى سوتشي لترأس قمة «إفريقيا – روسيا»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة فى فعاليات النسخة الأولى من القمة الروسية - الإفريقية ومنتدى التعاون الاقتصادي المشترك التي تنطلق، غدا الأربعاء، برئاسة مشتركة للسيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسوف يلقي الزعيمان كلمتين خلال الجلسة الافتتاحية، ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى آفاق التعاون الروسي الإفريقي، في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادي.
محاكمة محمد راجح

الداخلية: ضبط 22 إخوانيا لاستغلالهم حادث محمود البنا

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 22 من العناصر الإخوانية لمحاولتهم إثارة وتأليب الرأي العام، من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وطبنجات صوت، موضحة أن الوزارة بذلت جهودا لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر التحريضية لاستغلال الأحداث المختلفة لإثاره الرأي العام وتأجيج المشاعر لدى المواطنين والتحريض ضد الدولة من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة ومن بينها حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا بمحافظة المنوفية ما أدى لوفاته.
اقرأ المزيد من الأخبار
ضبط-لحوم-ودواجن-فاسدة

غلق 10 منشآت غذائية وإعدام 2 طن أغذية فاسدة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، اليوم الجمعة، حملة مكثفة على المنشآت الغذائية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، واستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، واتخاذ اللازم حيال المخالفين للقانون، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء، حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور على 54 منشأة غذائية؛ ما أسفر عن إعدام 2 طن و345 كجم من الأغذية، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
اجتماع-محافظ-المنيا

وفر 756 وظيفة.. «خريجين المنيا» يُخفض فائدة القروض لـ 4%

خفّض جهاز تشغيل شباب الخريجين في محافظة المنيا، الفائدة على القرض الجديد، الذي يُمنحه الجهاز لشباب الخريجين لتصبح 4% بدلاً من 7%، وذلك فى إطار توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز والتيسير عليهم وخلق فرص عمل جديدة، وكلّف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، محمد حسين مدير الجهاز بتكثيف الدعاية والتسويق للأنشطة والفرص المتاحة للشباب من خلال القروض التي يطرحها الجهاز للوصول لأكبر عددٍ من طالبي الوظائف والفرص التشغيلية مع تيسير كافة الإجراءات أمامهم.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

إعدام 3 طن أغذية فاسدة بمصانع العاشر من رمضان

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، حملة علي مصانع الأغذية بمدينة العاشر، بناءا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، مما أسفر عن إعدام 3 طن أغذية منها «حلويات، بسكويت، لبان، أواني، هوالك إنتاج»، وذلك في 3 مصانع لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (3)

رفع درجة الاستعداد في المنيا تحسبا للتقلبات الجوية

رفعت محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز، وذلك تحسبا لتقلبات الجو واحتمالية سقوط أمطار أو سيول، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط. وكلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني بشكل دوري من خلال فرق عمل لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول، وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات التي تعيق سريان المياه، مع متابعة حالة الطرق.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]