السيسي يصل إلى سوتشي لترأس قمة «إفريقيا – روسيا»

إحصائيات: حجم التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا ارتفع بأكثر من 17% خلال 2017 ليتجاوز 20 مليار دولار.. ومن عام 2010 إلى عام 2017 زادت الصادرات الروسية إلى إفريقيا 3 أضعاف

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة فى فعاليات النسخة الأولى من القمة الروسية - الإفريقية ومنتدى التعاون الاقتصادي المشترك التي تنطلق، غدا الأربعاء، برئاسة مشتركة للسيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسوف يلقي الزعيمان كلمتين خلال الجلسة الافتتاحية، ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى آفاق التعاون الروسي الإفريقي، في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادي.

بجانب مجالات: التعاون المشترك في مجال صناعة الألماس، بيئة الأعمال، التحول الرقمى والموارد المعدنية، الزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسي والإفريقي في التنمية المستدامة، وستركز جلسات المنتدى أيضا على نقاط النمو والمشاريع المشتركة طويلة الأجل والمناطق الاقتصادية كنموذج للتوطين الفعال للإنتاج،