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السيسي يصل إلى سوتشي لترأس قمة «إفريقيا – روسيا»

إحصائيات: حجم التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا ارتفع بأكثر من 17% خلال 2017 ليتجاوز 20 مليار دولار.. ومن عام 2010 إلى عام 2017 زادت الصادرات الروسية إلى إفريقيا 3 أضعاف
٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة فى فعاليات النسخة الأولى من القمة الروسية - الإفريقية ومنتدى التعاون الاقتصادي المشترك التي تنطلق، غدا الأربعاء، برئاسة مشتركة للسيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسوف يلقي الزعيمان كلمتين خلال الجلسة الافتتاحية، ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى آفاق التعاون الروسي الإفريقي، في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادي.
بجانب مجالات: التعاون المشترك في مجال صناعة الألماس، بيئة الأعمال، التحول الرقمى والموارد المعدنية، الزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسي والإفريقي في التنمية المستدامة، وستركز جلسات المنتدى أيضا على نقاط النمو والمشاريع المشتركة طويلة الأجل والمناطق الاقتصادية كنموذج للتوطين الفعال للإنتاج،
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة تدرج 7 مواد على جدول المخدرات

نشرت الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية)، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان رقم 651 لسنة 2019، بإضافة مجموعة من المواد ومشتقاتها وأملاحها ونظائرهـا واسـتراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت، إلى القـسم الثـاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتتضمن المجموعات المضافة حديثا إلى جدول المخدرات، مشتقات لنبات القنب، وهو النبتة التي ينتج منها منتجات يعدان من أخطر منتجات المخدرات على الإطلاق هما الحشيش والماريجوانا.
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (1)

غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد.
اقراص-مخدرة (2)

ضبط صيدليات تبيع أقراص مخدرة في المنيا

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، صيدليتين لإتجارهما في الأقراص المخدرة، وكذلك صيدلية غير مرخصة داخل مستشفى خاص، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة العلاج الحر، وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، إن عمليات الضبط جاءت خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالمنيا، خلال شهر سبتمبر، إذ نفذت إدارة التفتيش الصيدلي 3 حملات تفتيشية بالاشتراك مع الجهات الرقابية.
محاكمة محمد راجح

الداخلية: ضبط 22 إخوانيا لاستغلالهم حادث محمود البنا

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 22 من العناصر الإخوانية لمحاولتهم إثارة وتأليب الرأي العام، من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وطبنجات صوت، موضحة أن الوزارة بذلت جهودا لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر التحريضية لاستغلال الأحداث المختلفة لإثاره الرأي العام وتأجيج المشاعر لدى المواطنين والتحريض ضد الدولة من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة ومن بينها حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا بمحافظة المنوفية ما أدى لوفاته.
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سد النهضة

شكري: قضية سد النهضة يمكن حلها بشكل علمي

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، إن قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، موضحا أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسي، وإنما هي قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد في سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعي تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية، وذلك حسبما جاء في حوار له مع وكالة "سبوتنيك" الروسية.
السيسى

السيسي: الدولة تدرك مدى شدتها والشعب راغبا في التضحية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مرت علينا منذ أيام قليلة ذكرى غالية على نفوستنا أنها ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، التي عكست إيمانًا عميقًا بشرف وعدالة، القضية التي حمل أبناء مصر على أكتافهم عبء الدفاع عنها، فأعز الله مصر ومكن أبنائها ليخطوا بأحرف من نور معركة نضال وطني، أوضحت علامة فارقة في تاريخ العلوم العسكرية ودرسًا يتلقاه طلابها حتى يومنًا هذا.
الرئيس-السيسى

«إرادة وتحدي».. السيسي يشهد الاحتفال بنصر 6 أكتوبر

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين "إرادة وتحدي"، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وقال السيسي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، يوم الأحد الماضي، إن مصر تحتفل بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبلـ، فالسادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، فحرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة.
السيسي- وأبي- أحمد (1)

تجاوز معوقات سد النهضة.. تفاصيل مكالمة السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكدا خلاله أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، عن شكره وتقديره للرئيس السيسي ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام، ومن جانبه، كرر الرئيس السيسي تهنئته لآبي أحمد على الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال حول التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
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