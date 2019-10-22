السيسي يصل إلى سوتشي لترأس قمة «إفريقيا – روسيا»

إحصائيات: حجم التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا ارتفع بأكثر من 17% خلال 2017 ليتجاوز 20 مليار دولار.. ومن عام 2010 إلى عام 2017 زادت الصادرات الروسية إلى إفريقيا 3 أضعاف
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة فى فعاليات النسخة الأولى من القمة الروسية - الإفريقية ومنتدى التعاون الاقتصادي المشترك التي تنطلق، غدا الأربعاء، برئاسة مشتركة للسيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسوف يلقي الزعيمان كلمتين خلال الجلسة الافتتاحية، ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى آفاق التعاون الروسي الإفريقي، في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادي.
بجانب مجالات: التعاون المشترك في مجال صناعة الألماس، بيئة الأعمال، التحول الرقمى والموارد المعدنية، الزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسي والإفريقي في التنمية المستدامة، وستركز جلسات المنتدى أيضا على نقاط النمو والمشاريع المشتركة طويلة الأجل والمناطق الاقتصادية كنموذج للتوطين الفعال للإنتاج،
بجانب مجالات: التعاون المشترك في مجال صناعة الألماس، بيئة الأعمال، التحول الرقمى والموارد المعدنية، الزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسي والإفريقي في التنمية المستدامة، وستركز جلسات المنتدى أيضا على نقاط النمو والمشاريع المشتركة طويلة الأجل والمناطق الاقتصادية كنموذج للتوطين الفعال للإنتاج، وإمكانيات المناطق الاقتصادية الخاصة مثل مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وسيشارك في نقاشات الجلسة المخصصة للمنطقة الصناعية الروسية يحيي زكي رئيس منطقة قناة السويس الاقتصادية، بنديكت أوكاي أوراما رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي، ايليا بوميجالوف المدير العام للصناعات الروسية، أندريه سليبنيف مدير مركز التصدير الروسي، وميخائيل أورلوف رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري.
ويركز المنتدى الروسى الإفريقى على 3 محاور رئيسية وهي: تطوير العلاقات الاقتصادية، إنشاء مشاريع مشتركة، التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية. وسيتم تنظيم معرض للشركاء التجاريين ومعروضاتهم على هامش المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي بهدف التعريف بالقدرات والابتكارات الاقتصادية والعلمية والبيئية والثقافية للدول المشاركة في المنتدى، وسيعرض المشاركون في المعرض عددا من المشروعات، والتقنيات المتقدمة في بعض القطاعات منها التعدين، الكيمياء، الآلات، الطاقة، الزراعة، النقل، والصحة العامة.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول إفريقيا ارتفع بأكثر من 17% خلال العام الماضى، ليتجاوز 20 مليار دولار، وخلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2017، زاد إجمالي حجم الصادرات الروسية إلى إفريقيا بمقدار 3 أضعاف من 5 مليارات دولار إلى نحو 15 مليار دولار، كما زاد حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بشكل ملحوظ خلال عام 2018، حيث بلغ نحو 7.66 مليار دولار.
كما ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى روسيا بمعدل 4.1% خلال عام 2018 لتسجل نحو526.4 مليون دولار مقارنة بنحو 505.6 مليون دولار خلال عام 2017، نتيجة ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والسلع الصناعية خاصة منتجات الصناعات الغذائية والكيماوية.
من جانبه، قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن تشهد زيارة السيسي إلى مدينة سوتشي الروسية، عقد لقاء قمة مع بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والأصعدة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، وكذا الروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي سيعقد عددا من اللقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة الروسية - الإفريقية، إلى جانب مشاركته في إطلاق المنتدي الاقتصادي الإفريقي - الروسي، والذي سيركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة بحضور الزعماء الأفارقة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
وأوضح أن القمة الإفريقية - الروسية الأولى من نوعها ستتضمن جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.