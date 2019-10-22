لجنة البنوك: أمريكا ضمن أعلى 10 دول تستثمر في مصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

الدولار الأمريكي

أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى 10 دول لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر. وأضاف حسين في تصريحات له اليوم، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة تعد زيارة ناجحة غلب عليها ملف التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، لافتا إلى أنها تعد الزيارة الأولى لرئيس وزراء مصري منذ عام 2005 أي منذ 14 عاما.

وأوضح رئيس لجنة البنوك، أن زيارة رئيس الوزراء لواشنطن تعد أيضا بمثابة إعلان نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة الماضية للعالم، خاصة في ظل إشادة البنك الدولي بالإصلاح الاقتصادي بمصر خلال الزيارة. وأضاف حسين أن الزيارة اكتسبت أهمية كبيرة نتيجة حرص الحكومة على استثمار نتائج الزيارة الناجحة