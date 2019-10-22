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لجنة البنوك: أمريكا ضمن أعلى 10 دول تستثمر في مصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى 10 دول لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر. وأضاف حسين في تصريحات له اليوم، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة تعد زيارة ناجحة غلب عليها ملف التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، لافتا إلى أنها تعد الزيارة الأولى لرئيس وزراء مصري منذ عام 2005 أي منذ 14 عاما.
وأوضح رئيس لجنة البنوك، أن زيارة رئيس الوزراء لواشنطن تعد أيضا بمثابة إعلان نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة الماضية للعالم، خاصة في ظل إشادة البنك الدولي بالإصلاح الاقتصادي بمصر خلال الزيارة. وأضاف حسين أن الزيارة اكتسبت أهمية كبيرة نتيجة حرص الحكومة على استثمار نتائج الزيارة الناجحة
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دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل أيضا نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء.
فلوس (2)

عائد أدوات الدين ينخفض لأدنى مستوى منذ التعويم

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لتصل لأدنى مستوى لها منذ قرار تعويم الجنيه المصري في عام 2016 وسجل العائد على أذون الخزانة تراجعا ملحوظا خلال عطاء البنك المركزي أول من أمس الأحد حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يوما نحو 15.84% مقابل نحو 15.877% خلال عطاء الأسبوع الماضي، كما انخفض العائد على سندات الخزانة التي تم طرحها خلال عطاء أمس الإثنين، ليسجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات 14.395%، مقابل 13.866% خلال الأسبوع الماضي، كما سجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات، 14.30%، مقابل 13.865%.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية 2030

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، على أهمية تعاون الدول النامية مع بعضها البعض في تحقيق التنمية المستدامة باعتباره الطريق الأساسى للتنمية في الوقت الحالي، ولاشتراك تلك الدول في العديد من المشاكل والظواهر الاجتماعية التي لا تحتاج إلى حلول نمطية، وإنما إلى حلول مبتكرة تتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التى تمر بها هذه الدول. وأشارت السعيد إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية للتنمية المستدامة تتسق مع أجندة 2030 الأممية.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.16 جنيه، ونحو 16.26 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 16.29 جنيه للبيع، و16.19 جنيه للشراء.
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جنية (3)

«فيتش»: توقعات بانخفاض قيمة الجنيه على المدى الطويل

توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أن ينخفض الجنيه المصري على المدى الطويل، بالتزامن مع قيام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة، ما يعزز ضغوط الاستيراد التضخمى إلى حد ما، وكذلك نمو حجم الإقراض الخاص واتساع القاعدة النقدية فى مصر، لافتة إلى أن الجنيه سيحافظ على مساره المرتفع، لكن بوتيرة أكثر تباطؤًا خلال الأشهر المتبقية من 2019. وشهدت أسعار الجنيه ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري أمام العملات الأخرى، خاصة الدولار، لترتفع بنحو 168 قرشا، وتدور أسعار الدولار حاليا ما بين 16.27 جنيه للبيع، و16.17 جنيه للشراء.
صادرات-تركيا للعراق

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 4.2 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري 4.21 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، في مقابل 5.18 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 18.9%. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2019، أن الصادرات انخفضت بنسبة 5.7%، حيث بلغت 2.22 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، في مقابل 2.35 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

أمريكا: إيران هي المعتدية على «أرامكو» وليست ضحية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "الاعتداء على أرامكو يعد هجوما على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن "إيران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال". واتهم بومبيو، خلال كلمته أمام ندوة بعنوان "الاتحاد في مواجهة نووي إيران"، اليوم الأربعاء، طهران بإيجاد الفوضى عن طريق دعم الحوثيين في اليمن وميليشيات شيعية في العراق، وفقا لـ"العربية". ولفت إلى أنه مع بدء إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، أوقفنا أرباح إيران وضاعفنا الضغوط على النظام.
ترامب (1)

كيف تتم إجراءات عزل ترامب من منصبه؟

بدأت الدعوات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين بعض الديمقراطيين في اليوم الذي تم تنصيبه فيه، وزادت هذه الدعوات بعد كشف المحقق الخاص السابق روبرت مولر عن تقريره حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا، وجهوده لوقف التحقيقات، وإعاقة العدالة. إلا أنه بعد أن اعترف ترامب بمحاولة التأثير فى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع جو بايدن في نفس الوقت الذي جمد فيه المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وصلت الدعوات لعزل ترامب بين الديمقراطيين إلى ذروتها، وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إن المجلس سيبدأ رسميا في إجراءات مساءلة ترامب.
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