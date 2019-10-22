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البريكست بعيد عن الحلول.. وتوقعات باستمراره لسنوات

بدت الأزمة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متشعبة وتتصل بمستقبل البلاد من الناحية الاستثمارية والاقتصادية، خاصة بعد رفض النسخة الأحدث من اتفاق الخروج
تحرير:محمود نبيل ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
البريكست
البريكست
على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تقترب بشدة من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الخبراء يحذرون من أن المفاوضات والتخطيط السياسي سوف يستمران لسنوات طويلة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين الأطراف المعنية. وجلبت التقلبات والمنعطفات المختلفة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، حيث أدى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 إلى تأخير قرارات الاستثمار في العمل وصعوبة تخطيط الشعب لمستقبله.
الصعوبات التي واجهها الشعب البريطاني في السنوات القليلة الماضية، جعلت من الصعب على الناس التخطيط لمستقبلهم، سواء كان ذلك في تغيير الوظائف أو الذهاب في إجازة أو شراء منزل، ولكن مهما حدث قبل الموعد النهائي الحالي في 31 أكتوبر، فإن حالة عدم اليقين ستظل باقية. بوريس جونسون يصطدم بأولى أزمات البريكست في
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بدء مراسم تنصيب الامبراطور الياباني ناروهيتو

بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو، وذلك في القصر الامبراطوري في العاصمة طوكيو بحضور كبار الشخصيات والمسئولين من جميع أنحاء العالم. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عددا من كبار الشخصيات من أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية أبرزهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والأمير البريطاني تشارلز ورئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، وزعيمة ميانمار أون سان سوتشي، ومنسقة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، يشاركون في حضور الحفل.
جاستن-ترودو (3)

جستن ترودو يفوز بولاية ثانية كرئيس لحكومة أقلية كندية

حافظ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، على منصبه على رأس الحكومة الكندية بعد أن فاز حزبه الليبرالي بالانتخابات العامة التشريعية متفوقا على حزب المحافظين المعارض. ورغم فوزه بالانتخابات، إلا أن ترودو لن يتمكن من تشكيل حكومة الأغلبية بعد أن فشل حزبه في الفوز بـ170 مقعدا المطلوبة لتشكيل حكومة منفردة، وحصل على 156 مقعدا، وفقا لآخر الإحصائيات غير النهائية، ما يعني تشكيل حكومة أقلية ستعتمد على الأغلب على دعم حزب الديمقراطيين الجدد، الذي حصل على 24 مقعدا، ليمتلك هذا التحالف المحتمل 180 مقعدا في مجلس العموم المكون من 338 مقعدا.
نتنياهو

نتنياهو يعلن فشله في تشكيل الحكومة ويعيد التفويض الرئاسي

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قبل يومين من حلول الموعد النهائي لتشكيل حكومة ائتلافية، معلنا بذلك عجزه عن تشكيل حكومة جديدة. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن ريفلين تلقى رسالة نتنياهو، ومن المتوقع أن يعقد مشاورات مع ممثلي الفصائل الحزبية الذين طلبوا الاجتماع به، مشيرة إلى أن القانون يُمهل الرئيس الإسرائيلي 3 أيام ليعطي التفويض لرئيس ائتلاف "أزرق أبيض" بيني جانتس.
ماكرون-وبوتين

الكرملين: بوتين وماكرون يبحثان هاتفيًا الوضع في سوريا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع نطيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في سوريا. وذكر بيان للكرملين أن الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون ناقشا الوضع في شمال شرقي سوريا، وأعربا عن ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأكد البيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره الفرنسي على الجهود، التي تبذلها روسيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الاتصالات بين الأطراف المعنية وضمان مصالح جميع الجماعات العرقية والدينية.
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البريكست

اتفاق البريكست الجديد يجدد أزمة إيرلندا الشمالية

أثبتت الحدود بين إيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، وهي بطول 310 أميال، وتمثل الجانب البري الوحيد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 31 أكتوبر، أنها واحدة من كبرى العقبات أمام اتفاق خروج بريطانيا من اليورو. وأُجبر رئيس الحكومة البريطانية، أمس الأحد، على مراسلة الاتحاد الأوروبي، سعيًا إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن دخلت محاولاته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فى نهاية أكتوبر في حالة من الفوضى بعد هزيمة أخرى في مجلس العموم.
البريكست

عواقب البريكست بعد فشل إقرار اتفاق بوريس جونسون

دوت أصداء الجلسة التاريخية للبرلمان البريطاني لمناقشة أحدث نسخة من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، برعاية رئيس الحكومة بوريس جونسون، في بروكسل، حيث كانت هناك استعدادات واضحة لما يمكن أن تسفر عنه تلك الجلسة. وعلى الرغم من انتهاء الجلسة دون حسم قرار واضح بشأن الاتفاق وإرجاء الأمر برمته إلى ما بعد نهاية أكتوبر الجاري، فإن الاتحاد الأوروبي كان على دراية تامة بما يجرى في مجلس النواب البريطاني، خاصة بعد التغيير الذي شهدته الجلسة بشأن البريكست بوجه عام.
بوريس-جونسون (1.) (2)

يوم تاريخي في بريطانيا.. البريكست أم التأجيل؟

بعد المحاولات الثلاث الفاشلة التي قامت بها رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، تيريزا ماي، لهزيمة المشرعين، سيخوض زعيم المملكة المتحدة الحالي بوريس جونسون، معترك اتفاق خروج جديد لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني. ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب للمرة الأولى منذ عام 1982، عندما كانت المملكة المتحدة في حالة حرب مع الأرجنتين؛ وذلك لمناقشة أحدث صيغة لاتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والذي من المفترض أن يتم حسمه قبل نهاية أكتوبر الجاري.
بوريس جونسون

كيف تأثرت بريطانيا اقتصاديا منذ بدء البريكست؟

لم تكن مخاوف البريطانيين تجاه عملية خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي منحصرة في ما قد تعيشه المملكة المتحدة من تبعات اقتصادية وسياسية في المستقبل القريب، وتحديدًا بعد إتمام الخروج المتعثر من اليورو، ولكن تلك المخاوف تناولت أيضًا ما تعيشه بريطانيا في الوقت الحالي. ومنذ ما يزيد على ثلاث سنوات، وتحديدًا منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، تعرض الاقتصاد البريطاني لأزمات مختلفة، كان بعضها ذا تأثير طويل، استمر لعامين أو أكثر، فى أداء المملكة المتحدة في التجارة والعملة وغيرهما من العوامل الاقتصادية الرئيسية.
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