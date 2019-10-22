البريكست بعيد عن الحلول.. وتوقعات باستمراره لسنوات

بدت الأزمة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متشعبة وتتصل بمستقبل البلاد من الناحية الاستثمارية والاقتصادية، خاصة بعد رفض النسخة الأحدث من اتفاق الخروج

تحرير:محمود نبيل ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

البريكست

على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تقترب بشدة من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الخبراء يحذرون من أن المفاوضات والتخطيط السياسي سوف يستمران لسنوات طويلة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين الأطراف المعنية. وجلبت التقلبات والمنعطفات المختلفة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، حيث أدى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 إلى تأخير قرارات الاستثمار في العمل وصعوبة تخطيط الشعب لمستقبله.

الصعوبات التي واجهها الشعب البريطاني في السنوات القليلة الماضية، جعلت من الصعب على الناس التخطيط لمستقبلهم، سواء كان ذلك في تغيير الوظائف أو الذهاب في إجازة أو شراء منزل، ولكن مهما حدث قبل الموعد النهائي الحالي في 31 أكتوبر، فإن حالة عدم اليقين ستظل باقية. بوريس جونسون يصطدم بأولى أزمات البريكست في