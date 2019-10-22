البريكست بعيد عن الحلول.. وتوقعات باستمراره لسنوات

بدت الأزمة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متشعبة وتتصل بمستقبل البلاد من الناحية الاستثمارية والاقتصادية، خاصة بعد رفض النسخة الأحدث من اتفاق الخروج
على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تقترب بشدة من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الخبراء يحذرون من أن المفاوضات والتخطيط السياسي سوف يستمران لسنوات طويلة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين الأطراف المعنية.
وجلبت التقلبات والمنعطفات المختلفة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، حيث أدى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 إلى تأخير قرارات الاستثمار في العمل وصعوبة تخطيط الشعب لمستقبله.
الصعوبات التي واجهها الشعب البريطاني في السنوات القليلة الماضية، جعلت من الصعب على الناس التخطيط لمستقبلهم، سواء كان ذلك في تغيير الوظائف أو الذهاب في إجازة أو شراء منزل، ولكن مهما حدث قبل الموعد النهائي الحالي في 31 أكتوبر، فإن حالة عدم اليقين ستظل باقية.
بوريس جونسون يصطدم بأولى أزمات البريكست في
الصعوبات التي واجهها الشعب البريطاني في السنوات القليلة الماضية، جعلت من الصعب على الناس التخطيط لمستقبلهم، سواء كان ذلك في تغيير الوظائف أو الذهاب في إجازة أو شراء منزل، ولكن مهما حدث قبل الموعد النهائي الحالي في 31 أكتوبر، فإن حالة عدم اليقين ستظل باقية.
بوريس جونسون يصطدم بأولى أزمات البريكست في بريطانيا
واجتمع مجلس النواب للمرة الأولى منذ عام 1982، عندما كانت المملكة المتحدة في حالة حرب مع الأرجنتين؛ لمناقشة أحدث صيغة لاتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والذي من المفترض أن يتم حسمه قبل نهاية أكتوبر الجاري.
وأشارت بعض التقارير إلى أن جونسون أقنع العديد من المؤيدين المتشددين للبريكست، بأنه من خلال التصويت لصالح الاتفاق، يمكن للحكومة أن تبقي على فرص عدم التوصل إلى صفقة على الطاولة عندما تبدأ المفاوضات التجارية خلال الفترة الانتقالية لبريكست.
وقال إريك نيلسن، كبير الاقتصاديين في المجموعة في يونيكريديت، في مذكرة بحثية: "لقد بدأت حالة عدم الوضوح الذي فرضه التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، بالأخص على الاستثمار التجاري بين المملكة المتحدة وبقية العالم".
وأضاف: "نحن في حالة من الشكوك المستمرة، وهذا من شبه المؤكد أن يتسبب في تقليل أداء المملكة المتحدة فيما يتعلق بالنمو خلال الفترة المقبلة".
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ويدرس المشرعون في المملكة المتحدة حاليا ما إذا كانوا سيوافقون على اتفاق الخروج الذي تفاوض بشأنه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الأسبوع الماضي، حيث يمكنهم إما الموافقة عليه، ونقل العملية إلى المرحلة الثانية ويبدأ الجانبان في التفاوض على ترتيبات التجارة المستقبلية، أو يمكنهم رفض ذلك، وهو ما يعني أن بريطانيا ستغادر بدون اتفاق أو أن الموعد النهائي يتم تأجيله للمرة الثالثة.
وفي كل الأحوال، ستشمل جميع هذه السيناريوهات مناقشات طويلة ومفصلة، مما يطيل العملية التفاوضية، بما يشكل تهديدًا مستمرا على الأداء الاقتصادي للبلاد.
وأوضح نيسلن في مذكرته البحثية، أن الاتفاق ليس أكثر من مشروع قانون للخروج البريطاني، في حين أن جميع الترتيبات المتعلقة بكيفية سير العيش والتجارة والاستثمار في المملكة المتحدة مع البلدان الأخرى، خاصة أنها أمور لا تزال بحاجة إلى التفاوض.
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وأشار إلى أن الأمر استغرق من كندا والاتحاد الأوروبي سبع سنوات للتفاوض على اتفاقهما التجاري، بالإضافة إلى سنة أخرى للتصديق عليه، وهو ما يعني أن المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة ستعود مع اقتراب فترة الانتقال من الاتحاد الأوروبي، وإذا فشلت المملكة المتحدة في التفاوض على ترتيبات تداول مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
وبشكل عام، لم تعد الأزمة القائمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكن اختصارها في الصعوبات التشريعية بمجلس العموم، ولكنها أيضًا تمثل أزمة تتعلق بمستقبل البلاد، سواء على مستوى الاستثمارات أو الترتيبات الخاصة بالشعب.