انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

سعر الدولار اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين ليسجل أيضا نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.26 جنيه للبيع، و16.16 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.26 جنيه للبيع، و16.16 جنيه للشراء. بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة،