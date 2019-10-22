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بعد غياب 4 سنوات.. أنجلينا جولى تطيح بالـjoker

يدور الجزء الثانى من فيلم Maleficent للفنانة أنجلينا جولي حول وقفة "ماليفسنت" التى قامت بدورها أنجلينا جولى، أمام جماعة من الغزاة هددوا أمن وسلام المملكة.
تحرير:فيروز ياسر ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
مرت 5 أعوام على فيلم Maleficent الذى ذاع صيته فور عرضه فى السينما عام 2014، خاصة أن بطلته أنجلينا جولى، الممثلة الجذابة التى لها كاريزما كبيرة منذ ظهورها على شاشات التليفزيون. تصدر الجزء الثانى من فيلم المغامرة والفانتازيا “Maleficent: Mistress of Evil" إيرادات شباك التذاكر الأمريكى محققا 36 مليون دولار فى أمريكا، و153 مليون دولار عالميا، متفوقا على فيلم الـJoker، الذى جاء فى المرتبة الثانية إذ حقق فى أسبوعه الثالث 29 مليون دولار محليا، بينما وصل إجمالى ما حققه حتى الآن إلى737.5 مليون دولار.
وبعد النهاية السعيدة التى عاشها الجماهير فى الجزء الأول لفيلم Maleficent، جاء الثانى ليستكمل الأحداث. ويشارك فى بطولة الفيلم: ميشيل فايفر، إد سكرين، أنجلينا جولى، إيل فانينج، شيوتيل إيجفور، من إخراج واكين رونينج. قبل الحديث المفصل عن الجزء الثانى، لا بد من الرجوع إلى الوراء لتذكر الجزء الأول، حيث كان
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