الصحة تدرج 7 مواد على جدول المخدرات

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية

نشرت الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية)، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان رقم 651 لسنة 2019، بإضافة مجموعة من المواد ومشتقاتها وأملاحها ونظائرهـا واسـتراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت، إلى القـسم الثـاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتتضمن المجموعات المضافة حديثا إلى جدول المخدرات، مشتقات لنبات القنب، وهو النبتة التي ينتج منها منتجات يعدان من أخطر منتجات المخدرات على الإطلاق هما الحشيش والماريجوانا.

وتتمثل تلك المواد فيما يلي: Naphthoylidles، وNaphthoylmethylindoles، وNaphthoylpyrroles، وNaphthylmthylindenes، وPhenylacetylindoles، وCyclohecylphenols، وClassical.يذكر أن القرار استند إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والقانون رقم 182 لسنة 1960 فـي شـأن مكافحـة المخـدرات وتنظـيم استعمالها