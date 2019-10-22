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الصحة تدرج 7 مواد على جدول المخدرات

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية
هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية
نشرت الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية)، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان رقم 651 لسنة 2019، بإضافة مجموعة من المواد ومشتقاتها وأملاحها ونظائرهـا واسـتراتها وإيثراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت، إلى القـسم الثـاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتتضمن المجموعات المضافة حديثا إلى جدول المخدرات، مشتقات لنبات القنب، وهو النبتة التي ينتج منها منتجات يعدان من أخطر منتجات المخدرات على الإطلاق هما الحشيش والماريجوانا.
وتتمثل تلك المواد فيما يلي: Naphthoylidles، وNaphthoylmethylindoles، وNaphthoylpyrroles، وNaphthylmthylindenes، وPhenylacetylindoles، وCyclohecylphenols، وClassical.يذكر أن القرار استند إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والقانون رقم 182 لسنة 1960 فـي شـأن مكافحـة المخـدرات وتنظـيم استعمالها
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هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (1)

غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد.
السيسى-وبوتين

السيسي يصل إلى سوتشي لترأس قمة «إفريقيا – روسيا»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة فى فعاليات النسخة الأولى من القمة الروسية - الإفريقية ومنتدى التعاون الاقتصادي المشترك التي تنطلق، غدا الأربعاء، برئاسة مشتركة للسيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسوف يلقي الزعيمان كلمتين خلال الجلسة الافتتاحية، ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى آفاق التعاون الروسي الإفريقي، في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادي.
اقراص-مخدرة (2)

ضبط صيدليات تبيع أقراص مخدرة في المنيا

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، صيدليتين لإتجارهما في الأقراص المخدرة، وكذلك صيدلية غير مرخصة داخل مستشفى خاص، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة العلاج الحر، وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، إن عمليات الضبط جاءت خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالمنيا، خلال شهر سبتمبر، إذ نفذت إدارة التفتيش الصيدلي 3 حملات تفتيشية بالاشتراك مع الجهات الرقابية.
محاكمة محمد راجح

الداخلية: ضبط 22 إخوانيا لاستغلالهم حادث محمود البنا

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 22 من العناصر الإخوانية لمحاولتهم إثارة وتأليب الرأي العام، من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وطبنجات صوت، موضحة أن الوزارة بذلت جهودا لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر التحريضية لاستغلال الأحداث المختلفة لإثاره الرأي العام وتأجيج المشاعر لدى المواطنين والتحريض ضد الدولة من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة ومن بينها حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا بمحافظة المنوفية ما أدى لوفاته.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

طلب إحاطة للصحة بشأن التفتيش على المنشآت الخاصة

قدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، متابعة أن هناك 100 ألف منشأة طبية خاصة في مصر وينص القانون على الإدارة أن تقوم بالتفتيش الدوري عليها، وتتعلل إدارة العلاج الحر عن عدم القيام بواجبها بسبب قلة المفتشين وعدم توافر القدرات للقيام بواجبهم.
.وزيرة-هالة-زايد الصح- تتابع-الاستعدادات -عمليات قسطرة -لقلب في-بورسعيد (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 256 ألف عملية عاجلة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 256 ألفاً و264 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 113 ألفا و569 عملية قسطرة قلب، و18 ألفا و240 جراحة قلب مفتوح، و86 ألفا و366 جراحة رمد، و10 آلاف و813 جراحة مخ وأعصاب.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: إجراء 7144 عملية في مستشفيات التأمين ببورسعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن إجراء 7 آلاف و144 عملية جراحية، بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، منذ انطلاقها في الأول من يوليو الماضي، وحتى أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 7 مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى، وفقا للمعايير الطبية العالمية. وشددت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، على متابعة رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، لافتة إلى أنه تم إنشاء إدارة لرضاء المنتفعين بالمنظومة الجديدة لهذا الغرض.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يكلف زايد بتقديم تقرير باحتياجات «الصحة»

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقا للأولويات، على أن يكون مقرونا بتوقيتات زمنية محددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة، موجها بعرض تصور على مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.
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