الذهب ينخفض في تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل672 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، وذلك على الرغم من صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1487 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 672 جنيهًا. عيار 24: 768 جنيهًا. عيار 18: 576 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5376 جنيها. وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1487.98 دولار للأونصة، كما صعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1491.10 دولار للأونصة. وارتفع رصيد الذهب