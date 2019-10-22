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مقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 أخرين في تظاهرات العراق

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
تظاهرات العراق - صورة أرشيفية
تظاهرات العراق - صورة أرشيفية
أصدرت لجنة التحقيق في تظاهرات العراق الأخيرة، اليوم الثلاثاء، تقريرا نهائيا بشأن عدد الضحايا، معلنة فيه عن مقتل 107 مدنيين و4 من رجال الأمن وإصابة 3 آلاف و458 شخصا، ومن جانبه قال التلفزيون العراقي، إن التقرير الحكومي وجد أدلة على أن رصاص قناصة استهدف محتجين من مبنى بوسط بغداد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد.
وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن صالح استقبل، ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.وأضاف البيان، أن الرئيس العراقي شدد على ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل جدي وهادف
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العدوان -التركي -على -سوريا

المعارضة السورية تدعو الحكومة للتوصل لحل سياسي

دعا رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري الحكومة السورية، للمساعدة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد، من خلال المفاوضات المزمع عقدها في جنيف، قائلا: "إن المعارضة تؤمن بالحل السياسي وتعمل لأجله، الحل في سوريا لا يمكن أن يكون عسكريا، وأي تقدم في العملية السياسية والعملية الدستورية، وأي احتمال للوصول لحل يمكن أن ينقذ السوريين، يحتاج إلى 3 طبقات من التوافق، التواق السوري السوري، والإقليمي، والدولي"، جاء ذلك في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
بشار-الاسد

الأسد: نقدم فنا راقيا.. وأردوغان نجم الفن الهابط

قال الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارته إلى بلدة الهبيط في إدلب، اليوم الثلاثاء: "الحقيقة أنه الآن نعيش في مرحلة أنا اسميها مسرحية، مسرحية كبيرة، المؤلف واحد والمخرج والمنظم واحد ولكن الممثلين مختلفين، وهناك فصول، كل مرحلة تمثل أحد هذه الفصول، هذا المؤلف والمخرج هو الأمريكي"، مضيفا: "أكثر واحد لعب دور البطولة هو أردوغان، وأنا أقول هذا لأن هناك تغير للوضع العسكري والسياسي في المنطقة الشمالية، أردوغان كان يلعب دور الممثل، ونحن في سوريا لدينا ممثلين ولدينا فن، ولكن نقدم فن راقي، أما أردوغان فهو نجم ولكن للفن الهابط مع كل أسف".
طائرات الجيش الليبي

الجيش الليبي يدمر مخازن أسلحة وصواريخ طائرات تركية

نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على القسم العسكري بمطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة طرابلس، استهدفت مخازن أسلحة وصواريخ طائرات تركية مسيرة، تابعة للميليشيات التي تقاتل ضمن قوات الوفاق، ونقلت قناة (العربية) الفضائية عن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان، قوله إن الغارات الجوية أدت إلى انفجارات هائلة، نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في دشم بالشق العسكري لمطار معيتيقة، استخدمت من قبل المجموعات المسلحة.
بشار الاسد

الأسد: أردوغان لص.. وقلنا لا تراهنوا على الخارج

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن أردوغان لص، وإنه سرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض، مضيفا: "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، لكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض، إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري، كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا"، وذلك وفق ما نقلته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية.
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برهم صالح

العراق: إصلاح المنظومة الانتخابية استحقاق وطني عاجل

أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو «استحقاق وطني عاجل»، مشيرا إلى أن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد. وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.
تظاهرات العراق

إحالة ضباط للتحقيق لاستخدامهم القوة ضد متظاهرين بالعراق

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الاثنين، إحالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة - خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا - للتحقيق فورا. وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة بدأت من خلال مجالس تحقيقية فورية"، وطالبت القيادة جميع القوات الأمنية بالالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب.
تظاهرات العراق

100 قتيل و4 آلاف جريح.. تظاهرات العراق تزداد دموية

كشفت حصيلة حكومية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 100 قتيل في مختلف المدن، التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة، بدءا من الثلاثاء الماضي. وأشارت الحصيلة الجديدة لضحايا الاحتجاجات التي تطالب بالقضاء على الفساد وتوفير سبل معيشة أفضل، إلى أن عدد الجرحى خلال المظاهرات تجاوز 4 آلاف جريح، وفق ما أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي. وتتضمن حصيلة القتلى 6 عناصر من الشرطة العراقية، لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد.
عادل-عبد-المهدي-رئيس-الوزراء-العراقي

رئيس وزراء العراق يأمر برفع حظر التجوال في بغداد

أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أمرا برفع حظر التجوال ابتداء من الخامسة من صباح غد السبت، حيث تفرض السلطات الأمنية حظرا للتجوال التام في بغداد منذ صباح أمس الخميس، مانحة المحافظين سلطة اتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز، وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى مساء اليوم الجمعة، إلى 45 قتيلا، ونحو 1623 مصابا، بينهم 366 من الأمن، بحسب مصادر عراقية.
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