مقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 أخرين في تظاهرات العراق

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

تظاهرات العراق - صورة أرشيفية

أصدرت لجنة التحقيق في تظاهرات العراق الأخيرة، اليوم الثلاثاء، تقريرا نهائيا بشأن عدد الضحايا، معلنة فيه عن مقتل 107 مدنيين و4 من رجال الأمن وإصابة 3 آلاف و458 شخصا، ومن جانبه قال التلفزيون العراقي، إن التقرير الحكومي وجد أدلة على أن رصاص قناصة استهدف محتجين من مبنى بوسط بغداد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن صالح استقبل، ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.وأضاف البيان، أن الرئيس العراقي شدد على ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل جدي وهادف