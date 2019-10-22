بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

الطيران البريطاني - صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى منتجع شرم الشيخ السياحي في مصر، منذ أكثر من 4 سنوات، وذكرت الخارجية البريطانية، على موقعها، إن وزارة الخارجية لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ. وقال السفير البريطاني في القاهرة جيفري أدامز، في بيان صادر عن السفارة: "هذا الإعلان يأتي تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".

وأضاف آدامز: "سنواصل عملنا مع المسؤولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين، والتي تظل على رأس أولوياتنا". من جانبها، رحبت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، بالقرار البريطاني، واعتبرته مؤشرا على العلاقات الوثيقة والثقة بين الدولتين، معربة عن أملها أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة، تشهد