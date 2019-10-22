مدبولي يتابع «بوابة العمرة».. والتشغيل 20 نوفمبر

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، آخر استعدادات التشغيل الرسمى للبوابة الإلكترونية التى صدر قرار من رئيس الوزراء بإنشائها بالوزارة تحت مسمى "بوابة العمرة المصرية". وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، إلى جانب ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، على نحو يكفل رفع درجة رضا المواطن.

وأضاف سعد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.وأعلنت المشاط، أن الموعد المقترح للتشغيل الرسمى للبوابة الإلكترونية للعُمرة وفتح باب الحجز من خلالها سيكون، 20 نوفمبر