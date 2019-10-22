الداخلية تكشف مخططا إخوانيا لاستغلال حادث شهيد الشهامة

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

محاكمة المتهمين بقتل الشاب محمود البنا

22 متهما ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ألقت قوات الشرطة القبض عليهم؛ لاتهامهم بمحاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين حسب بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، وأعدت الوزارة مقاطع فيديو لاعترافات بعض المتهمين، وقال خالد السيد محمد علي إنه تلقى تعليمات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، باستغلال مقتل محمود بمحافظة المنوفية، بعمل محادثة مفبركة على تطبيق (واتس آب)، لجد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط على خلاف الحقيقة.

وجاء في اعترافات محمود محمد عبد الحافظ، أنه تلقى أموالا من أحد العناصر الإخوانية بمركز الشهداء، من أجل تجميع عدد كبير من الشباب أمام محكمة شبين الكوم، يوم جلسة محاكمة المتهم راجح، وأنه كان مكلفا بتحويل تجمع الشباب أمام المحكمة إلى هتافات ضد الدولة، مختتما اعترافاته "كان معايا شنطة فيها أسلحة، كنا هنستخدمها

وجاء في اعترافات محمود محمد عبد الحافظ، أنه تلقى أموالا من أحد العناصر الإخوانية بمركز الشهداء، من أجل تجميع عدد كبير من الشباب أمام محكمة شبين الكوم، يوم جلسة محاكمة المتهم راجح، وأنه كان مكلفا بتحويل تجمع الشباب أمام المحكمة إلى هتافات ضد الدولة، مختتما اعترافاته "كان معايا شنطة فيها أسلحة، كنا هنستخدمها لو كان الأمن تدخل".





وأجلت محكمة جنايات الطفل، بمجمع محاكم شبين الكوم، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجارى. كان نضال مندور، محامى أسرة محمود البنا، بالمنوفية، قد طالب هيئة المحكمة بالتصريح له باستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية، للتأكّد من سن المتهم محمد راجح، وباقى المتهمين فى قضية قتل نجل موكله محمود البنا.



