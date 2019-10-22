غدا السيسي وبوتين يترأسان اجتماعات المنتدى الاقتصادي

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح غد الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، الذي يستمر لمدة يومين، وتستضيفه مدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، وسوف يلقي السيسي وبوتين كلمتين، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي سيركز على آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال أفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس.

كما سيركز المنتدى على بيئة الأعمال، التحول الرقمى والموارد المعدنية، الزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسي والإفريقي في التنمية المستدامة، وعلى 3 محاور رئيسية وهي: تطوير العلاقات الاقتصادية، إنشاء مشاريع مشتركة، التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية.ويوفر انعقاد المنتدى، في ظل رئاسة مصر للاتحاد