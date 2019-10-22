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غدا السيسي وبوتين يترأسان اجتماعات المنتدى الاقتصادي

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية
يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح غد الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، الذي يستمر لمدة يومين، وتستضيفه مدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، وسوف يلقي السيسي وبوتين كلمتين، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي سيركز على آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال أفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس.
كما سيركز المنتدى على بيئة الأعمال، التحول الرقمى والموارد المعدنية، الزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسي والإفريقي في التنمية المستدامة، وعلى 3 محاور رئيسية وهي: تطوير العلاقات الاقتصادية، إنشاء مشاريع مشتركة، التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية.ويوفر انعقاد المنتدى، في ظل رئاسة مصر للاتحاد
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ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا: لا توجد قوة يمكنها منعنا من بناء سد النهضة

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، الثلاثاء، أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء سد النهضة المتنازع عليه مع مصر. ويأتي ذلك بعد فشل المفاوضات بين الطرفين ووصولها إلى طريق مسدود، وأضاف آبي أحمد خلال جلسة استجواب في البرلمان ""البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد" وحذر رئيس وزراء إثيوبيا من أنه "إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص"، إلا أنه استطرد قائلا إن "المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية"، وفقا لموقع سكاي نيوز.
الكويت.

السفارة المصرية: سلمنا الكويت ما يثبت اختلاق واقعة الاعتداء على مواطن

أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت اليوم الثلاثاء، أنها سلمت وزارة الخارجية الكويتية، نتائج التحقيق فيما تردد عن الاعتداء على مواطن كويتي بمقر القنصلية المصرية، وتفاصيل الواقعة المثبتة في فيديو مصور، والتي تبين عدم صحة الرواية المتداولة وتضمنها العديد من الادعاءات المختلقة. وأكدت السفارة المصرية - في بيان رسمي - التزام القنصلية المصرية التام بكافة القواعد والقوانين المعمول بها أثناء تأديتها لمهامها، منوهة إلى أنه جرى تحقيق موسع في الواقعة محل الادعاء، للوقوف على ملابساتها، ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
السيسى-وبوتين (3)

الرئاسة: قمة السيسي وبوتين ستتناول عودة الرحلات الروسية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية : إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سوف يبحثان غدا الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تأكدت بالاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي الموقعة في أكتوبر 2018 .. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها. وأضاف راضي - في تصريحات خاصة للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسى خلال زيارته إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في فاعليات قمة ومنتدى (أفريقيا – روسيا) - : أن العلاقات المصرية الروسية متشعبة وتغطى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والثقافية
وفد-سياحي-من 7 دول-يزور-المناطق-الأثرية-بالمنيا (3)

سفير بريطانيا بالقاهرة: عودة سياحنا رسالة على عودة الأمن إلى مصر

أكد سفير بريطانيا بالقاهرة جيفري آدامز اليوم الثلاثاء، أن قرار بلاده برفع الحظر عن الطيران لمدينة شرم الشيخ، يعد رسالة قوية على عمق العلاقات بين البلدين وعلى عودة الأمن والأمان إلى مصر. وقال آدامز - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط - : "إن القرار جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر" .. مؤكدا أنه سيتم العمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية..منوها بأن هناك كثيرا من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السياحة والسفر في مصر.
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السيسى-وبوتين

السيسي يصل إلى سوتشي لترأس قمة «إفريقيا – روسيا»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة فى فعاليات النسخة الأولى من القمة الروسية - الإفريقية ومنتدى التعاون الاقتصادي المشترك التي تنطلق، غدا الأربعاء، برئاسة مشتركة للسيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسوف يلقي الزعيمان كلمتين خلال الجلسة الافتتاحية، ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى آفاق التعاون الروسي الإفريقي، في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادي.
سد النهضة

شكري: قضية سد النهضة يمكن حلها بشكل علمي

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، إن قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، موضحا أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسي، وإنما هي قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد في سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعي تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية، وذلك حسبما جاء في حوار له مع وكالة "سبوتنيك" الروسية.
السيسى

السيسي: الدولة تدرك مدى شدتها والشعب راغبا في التضحية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مرت علينا منذ أيام قليلة ذكرى غالية على نفوستنا أنها ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، التي عكست إيمانًا عميقًا بشرف وعدالة، القضية التي حمل أبناء مصر على أكتافهم عبء الدفاع عنها، فأعز الله مصر ومكن أبنائها ليخطوا بأحرف من نور معركة نضال وطني، أوضحت علامة فارقة في تاريخ العلوم العسكرية ودرسًا يتلقاه طلابها حتى يومنًا هذا.
الرئيس-السيسى

«إرادة وتحدي».. السيسي يشهد الاحتفال بنصر 6 أكتوبر

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين "إرادة وتحدي"، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وقال السيسي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، يوم الأحد الماضي، إن مصر تحتفل بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبلـ، فالسادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، فحرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة.
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