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الجيش الليبي يدمر مخازن أسلحة وصواريخ طائرات تركية

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
الجيش الليبي - صورة أرشيفية
الجيش الليبي - صورة أرشيفية
نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على القسم العسكري بمطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة طرابلس، استهدفت مخازن أسلحة وصواريخ طائرات تركية مسيرة، تابعة للميليشيات التي تقاتل ضمن قوات الوفاق، ونقلت قناة (العربية) الفضائية عن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان، قوله إن الغارات الجوية أدت إلى انفجارات هائلة، نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في دشم بالشق العسكري لمطار معيتيقة، استخدمت من قبل المجموعات المسلحة.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الضربات الجوية كانت نتيجة لعمل فرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية، التي استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم، التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية.يذكر أنه سبق إغلاق مطار معيتيقة وتحويل الملاحة الجوية نحو مدينة
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العدوان -التركي -على -سوريا

المعارضة السورية تدعو الحكومة للتوصل لحل سياسي

دعا رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري الحكومة السورية، للمساعدة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد، من خلال المفاوضات المزمع عقدها في جنيف، قائلا: "إن المعارضة تؤمن بالحل السياسي وتعمل لأجله، الحل في سوريا لا يمكن أن يكون عسكريا، وأي تقدم في العملية السياسية والعملية الدستورية، وأي احتمال للوصول لحل يمكن أن ينقذ السوريين، يحتاج إلى 3 طبقات من التوافق، التواق السوري السوري، والإقليمي، والدولي"، جاء ذلك في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
بشار-الاسد

الأسد: نقدم فنا راقيا.. وأردوغان نجم الفن الهابط

قال الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارته إلى بلدة الهبيط في إدلب، اليوم الثلاثاء: "الحقيقة أنه الآن نعيش في مرحلة أنا اسميها مسرحية، مسرحية كبيرة، المؤلف واحد والمخرج والمنظم واحد ولكن الممثلين مختلفين، وهناك فصول، كل مرحلة تمثل أحد هذه الفصول، هذا المؤلف والمخرج هو الأمريكي"، مضيفا: "أكثر واحد لعب دور البطولة هو أردوغان، وأنا أقول هذا لأن هناك تغير للوضع العسكري والسياسي في المنطقة الشمالية، أردوغان كان يلعب دور الممثل، ونحن في سوريا لدينا ممثلين ولدينا فن، ولكن نقدم فن راقي، أما أردوغان فهو نجم ولكن للفن الهابط مع كل أسف".
تظاهرات العراق

مقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 أخرين في تظاهرات العراق

أصدرت لجنة التحقيق في تظاهرات العراق الأخيرة، اليوم الثلاثاء، تقريرا نهائيا بشأن عدد الضحايا، معلنة فيه عن مقتل 107 مدنيين و4 من رجال الأمن وإصابة 3 آلاف و458 شخصا، ومن جانبه قال التلفزيون العراقي، إن التقرير الحكومي وجد أدلة على أن رصاص قناصة استهدف محتجين من مبنى بوسط بغداد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد.
بشار الاسد

الأسد: أردوغان لص.. وقلنا لا تراهنوا على الخارج

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن أردوغان لص، وإنه سرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض، مضيفا: "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، لكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض، إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري، كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا"، وذلك وفق ما نقلته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية.
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صحف-سودانية

صحف عربية: هدوء حذر في بغداد وتركيا تستعد للحرب

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تطورات الأوضاع في العراق وتداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا، كما تناولت وقائع محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من العراق، حيث ذكرت صحيفة "العراق" أن العاصمة العراقية بغداد استيقظت، أمس الثلاثاء، على هدوء حذر، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب تعداد رسمي، وغداة دعوة رئيس الجمهورية إلى وقف التصعيد، والدعوة للحوار.
طائرات الجيش الليبي

غارات على مواقع داخل الكلية الجوية في ليبيا

شن الجيش الوطني الليبي، غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق داخل الكلية الجوية في مصراتة، فضلا عن مواقع عسكرية أخرى بها مخازن أسلحة في مدينة سرت غربي البلاد، إذ أوضح الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، أن المواقع التي تم استهدافها كانت تستخدم في تخزين الأسلحة والذخائر من طرف الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.
المشير خليفة حفتر

حفتر يؤكد رفضه إجراء انتخابات قبل القضاء على الإرهاب

أكد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، انفتاحه على الحوار والعملية السياسية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية للسيطرة على طرابلس قبل قرابة 6 أشهر. وقال حفتر في بيان، اليوم: "في نهاية المطاف لا بد من الحوار والجلوس ولا بد من العملية السياسية أن تكون لها مكانتها، ولا بد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي". وأضاف "نذكّر بأننا كنا دوما دعاة سلام وسعينا جاهدين من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها السنوات الماضية، للوصول إلى حلول مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية، وحقه في علمية سياسية ديموقراطية نزيهة وآمنة".
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

أعلن الجيش الليبي اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تستهدف قواته في محاور طرابلس، وذكرت غرفة عمليات الكرامة، في بيان أوردته بوابة إفريقيا، أن المضادات الأرضية في محاور طرابلس أسقطت طائرة تركية كانت تستهدف قوات الجيش، كما تم استهداف وضرب غرفة عمليات تركية بالقرب من ابوقرين، وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال الأحد الماضي، إن "معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات، وستدخل مرحلة حاسمة جدا".
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