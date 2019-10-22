الجيش الليبي يدمر مخازن أسلحة وصواريخ طائرات تركية

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

الجيش الليبي - صورة أرشيفية

نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على القسم العسكري بمطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة طرابلس، استهدفت مخازن أسلحة وصواريخ طائرات تركية مسيرة، تابعة للميليشيات التي تقاتل ضمن قوات الوفاق، ونقلت قناة (العربية) الفضائية عن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان، قوله إن الغارات الجوية أدت إلى انفجارات هائلة، نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في دشم بالشق العسكري لمطار معيتيقة، استخدمت من قبل المجموعات المسلحة.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الضربات الجوية كانت نتيجة لعمل فرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية، التي استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم، التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية.يذكر أنه سبق إغلاق مطار معيتيقة وتحويل الملاحة الجوية نحو مدينة