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«منارة» ينافس بـ«قرطاج السينمائية».. وهذه تفاصيله

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
فيلم منارة
فيلم منارة
اختارت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية الفيلم اللبناني "منارة" للمخرج زين ألكسندر للمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ضمن فعاليات نسخته الجديدة، والتي ستقام في الفترة من 26 اكتوبر ـ 2 نوفمبر القادم، تدور أحداث الفيلم حول عائلة آل زياد وهى تعيش في بلدة ساحلية في جنوب لبنان، وكان يبدو أنه لا ينقصها شيء. تملك فندقا على البحر وتتمتع بزواج طويل الأمد وعلاقات عائلية متينة. غير أن هذه الصورة التي يظهر أنها مثالية تبدأ بالتشقق بعد أن يتوفى الأب تحت ظروف غامضة.
وكان فيلم "منارة" قد شهد عرضه العالمي الأول في الدورة 76 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وقد صرح المخرج زين ألكسندر قائلا: "انطلقت فكرة "منارة" من انزعاج وارتياع على مستوى شخصي من ثقافة مهوسة بالمظاهر. فإن جيل آبائنا مستعد لأن يجازف بسلامته الخاصة وسلامة أولاده في سبيل الحفاظ على صورة لا يشوبها
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بعد غياب 4 سنوات.. أنجلينا جولى تطيح بالـjoker

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