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مجلس النواب: التدخلات الأجنبية في شئون العراق مرفوضة

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
تظاهرات العراق - صورة أرشيفية
تظاهرات العراق - صورة أرشيفية
عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد رسلان، بحضور وزير مفوض مدير شئون المشرق العربى، لمناقشة آخر تطورات الوضع في العراق. وناشدت اللجنة، الشعب العراقي قطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن، والحرص على تماسك النسيج المجتمع كما رفضت اللجنة كافة التدخلات الأجنبية أو استخدام بعض الجماعات الإرهابية لضرب وحدة دولة العراق الشقيقة. وثمنت اللجنة، دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والداعم لاستقرار العراق وسلامته.
وقالت اللجنة: "واثقين في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية ومختلف القوى السياسية وأبناء الشعب العراقي على تجاوز كافة العقبات التي يواجهها العراق حاليا"، مؤيدة جهود العراق في محاربة الفساد الذي استشرى في الداخل حتى لا يعرقل جهود الدولة في التنمية.ودعت اللجنة، إلى العمل على تحسين أوضاع العراقيين الاقتصادية
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ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا: لا توجد قوة يمكنها منعنا من بناء سد النهضة

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، الثلاثاء، أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء سد النهضة المتنازع عليه مع مصر. ويأتي ذلك بعد فشل المفاوضات بين الطرفين ووصولها إلى طريق مسدود، وأضاف آبي أحمد خلال جلسة استجواب في البرلمان ""البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد" وحذر رئيس وزراء إثيوبيا من أنه "إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص"، إلا أنه استطرد قائلا إن "المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية"، وفقا لموقع سكاي نيوز.
الكويت.

السفارة المصرية: سلمنا الكويت ما يثبت اختلاق واقعة الاعتداء على مواطن

أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت اليوم الثلاثاء، أنها سلمت وزارة الخارجية الكويتية، نتائج التحقيق فيما تردد عن الاعتداء على مواطن كويتي بمقر القنصلية المصرية، وتفاصيل الواقعة المثبتة في فيديو مصور، والتي تبين عدم صحة الرواية المتداولة وتضمنها العديد من الادعاءات المختلقة. وأكدت السفارة المصرية - في بيان رسمي - التزام القنصلية المصرية التام بكافة القواعد والقوانين المعمول بها أثناء تأديتها لمهامها، منوهة إلى أنه جرى تحقيق موسع في الواقعة محل الادعاء، للوقوف على ملابساتها، ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
السيسى-وبوتين (3)

الرئاسة: قمة السيسي وبوتين ستتناول عودة الرحلات الروسية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية : إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سوف يبحثان غدا الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تأكدت بالاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي الموقعة في أكتوبر 2018 .. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها. وأضاف راضي - في تصريحات خاصة للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسى خلال زيارته إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في فاعليات قمة ومنتدى (أفريقيا – روسيا) - : أن العلاقات المصرية الروسية متشعبة وتغطى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والثقافية
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سفير بريطانيا بالقاهرة: عودة سياحنا رسالة على عودة الأمن إلى مصر

أكد سفير بريطانيا بالقاهرة جيفري آدامز اليوم الثلاثاء، أن قرار بلاده برفع الحظر عن الطيران لمدينة شرم الشيخ، يعد رسالة قوية على عمق العلاقات بين البلدين وعلى عودة الأمن والأمان إلى مصر. وقال آدامز - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط - : "إن القرار جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر" .. مؤكدا أنه سيتم العمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية..منوها بأن هناك كثيرا من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السياحة والسفر في مصر.
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مجلس-النواب

«تشريعية البرلمان» توافق على 4 اتفاقيات دولية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم على 4 اتفاقيات دولية. وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون وان طريقة إقرارها تخضع للبرلمان. وتشمل الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشان التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/8/2019.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية. ووافق البرلمان على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من النواحي الدستورية، وذلك للجان النوعية. وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بـ200 مليون دولار، الموقع في 5 مايو 2019.
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مدبولي للنواب: عرفوني الممتنعين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

قال النائب مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عندما إتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، ما قوبل بمقاطعة النواب مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبتهم بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.
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مدبولي من البرلمان: اقتصادنا كان منهار في 2014

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسؤولية قبل 15 شهرًا من الآن، كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن هذه الجلسة نتحدث بها بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، ففي منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهالكة ومتداعية بالعديد من المجالات كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة علي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
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