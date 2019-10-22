مجلس النواب: التدخلات الأجنبية في شئون العراق مرفوضة

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

تظاهرات العراق - صورة أرشيفية

عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد رسلان، بحضور وزير مفوض مدير شئون المشرق العربى، لمناقشة آخر تطورات الوضع في العراق. وناشدت اللجنة، الشعب العراقي قطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن، والحرص على تماسك النسيج المجتمع كما رفضت اللجنة كافة التدخلات الأجنبية أو استخدام بعض الجماعات الإرهابية لضرب وحدة دولة العراق الشقيقة. وثمنت اللجنة، دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والداعم لاستقرار العراق وسلامته.

وقالت اللجنة: "واثقين في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية ومختلف القوى السياسية وأبناء الشعب العراقي على تجاوز كافة العقبات التي يواجهها العراق حاليا"، مؤيدة جهود العراق في محاربة الفساد الذي استشرى في الداخل حتى لا يعرقل جهود الدولة في التنمية.ودعت اللجنة، إلى العمل على تحسين أوضاع العراقيين الاقتصادية