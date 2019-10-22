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سعفان: مستعد اسمع مطالب العمال بنفسي «بشرط»

تحرير:محمد محمود ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة لا تتوان لحظة في الدفاع عن مطالب العمال طالما كانوا على حق، وهناك تمسك بإعلاء قيمة المفاوضة الجماعية في حال وقوع أي مشكلات بين العاملين وأصحاب الأعمال، منتقدا اتجاه بعض العمال لوقف العمل وتعطيل الإنتاج، قائلا: "أي عمال ولو كان لهم 100 مطلب مستعد أسمع منهم بنفسي لكن بشرط عدم توقف الإنتاج"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء.
وردا على استفسارات النواب، بشأن مصير المتدربين ومتابعتهم، ذكر سعفان أن هناك قاعدة بيانات لكل من يتلقى التدريب لربطهم بسوق العمل. وتنفيذا لمطالب النواب بضرورة التجاوب معهم فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب، وجه بضرورة مشاركة النواب في كل ملتقيات التوظيف، وكذلك الإعلان عن سيارات التدريب المتنقلة تكون بالتنسيق
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ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا: لا توجد قوة يمكنها منعنا من بناء سد النهضة

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، الثلاثاء، أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء سد النهضة المتنازع عليه مع مصر. ويأتي ذلك بعد فشل المفاوضات بين الطرفين ووصولها إلى طريق مسدود، وأضاف آبي أحمد خلال جلسة استجواب في البرلمان ""البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد" وحذر رئيس وزراء إثيوبيا من أنه "إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص"، إلا أنه استطرد قائلا إن "المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية"، وفقا لموقع سكاي نيوز.
الكويت.

السفارة المصرية: سلمنا الكويت ما يثبت اختلاق واقعة الاعتداء على مواطن

أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت اليوم الثلاثاء، أنها سلمت وزارة الخارجية الكويتية، نتائج التحقيق فيما تردد عن الاعتداء على مواطن كويتي بمقر القنصلية المصرية، وتفاصيل الواقعة المثبتة في فيديو مصور، والتي تبين عدم صحة الرواية المتداولة وتضمنها العديد من الادعاءات المختلقة. وأكدت السفارة المصرية - في بيان رسمي - التزام القنصلية المصرية التام بكافة القواعد والقوانين المعمول بها أثناء تأديتها لمهامها، منوهة إلى أنه جرى تحقيق موسع في الواقعة محل الادعاء، للوقوف على ملابساتها، ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
السيسى-وبوتين (3)

الرئاسة: قمة السيسي وبوتين ستتناول عودة الرحلات الروسية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية : إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سوف يبحثان غدا الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تأكدت بالاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي الموقعة في أكتوبر 2018 .. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها. وأضاف راضي - في تصريحات خاصة للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسى خلال زيارته إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في فاعليات قمة ومنتدى (أفريقيا – روسيا) - : أن العلاقات المصرية الروسية متشعبة وتغطى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والثقافية
وفد-سياحي-من 7 دول-يزور-المناطق-الأثرية-بالمنيا (3)

سفير بريطانيا بالقاهرة: عودة سياحنا رسالة على عودة الأمن إلى مصر

أكد سفير بريطانيا بالقاهرة جيفري آدامز اليوم الثلاثاء، أن قرار بلاده برفع الحظر عن الطيران لمدينة شرم الشيخ، يعد رسالة قوية على عمق العلاقات بين البلدين وعلى عودة الأمن والأمان إلى مصر. وقال آدامز - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط - : "إن القرار جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر" .. مؤكدا أنه سيتم العمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية..منوها بأن هناك كثيرا من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السياحة والسفر في مصر.
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مصطفى-مدبولى-والسيسى (2)

مدبولي: الميكنة في 2020.. ووفرنا 5 ملايين وظيفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه بنهاية العام المقبل، سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الحكومية، ليحصل عليها المواطن من خلال مكاتب البريد أو الإنترنت أو الموبايل، ما يعكس حجم الانفاق على ذلك التطوير والانجاز، لرفع المعاناه التي يعاني منها المواطن خلال حصوله على خدمة حكومية، مضيفا: "الدولة والحكومة تعي حجم التحديات وتطلعات المواطن، وتم زيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 40% بحجم 140 مليار جنيه، ورغم ذلك نعي أننا نحتاج أضعاف ذلك لتلبية تطلعات المواطن".
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القوى العاملة توفر 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، عن توفير 5757 فرصة عمل بالقطاع الخاص للشباب المصري ذكورا وإناثا، ومنهم ذوو احتياجات خاصة، من خلال النشرة الدورية التي تصدرها الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، لمختلف المؤهلات، وذلك بعدد من المحافظات اعتبارا من أول أكتوبر الجاري. وذكر الوزير محمد سعفان، أن الوزارة تحرص من خلال الإدارة المختصة على عرض كافة الفرص المتوفرة بالقطاع الخاص بصفة دورية؛ حتى يتسنى للشباب الاطلاع على ما يناسبهم ودخول سوق العمل.
جماعات-ارهابية

إحالة قانوني المرور والكيانات الإرهابية إلى اللجان المختصة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، عددا من مشروعات القوانين الهامة المقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها، ويأتي في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأحالها عبد العال للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
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عبد العال للحكومة: يجب أن تحنو على هذا الشعب

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية في دور الانعقاد الخامس، إنه سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة، والبرلمان لن يترك مصالح الشعب بعيدة عن الحكومة ولن نسمح أن بوجود مشكلات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مطالبا الحكومة بأن يحنو على هذا الشعب، قائلا إنه على المجلس أن يبادر بالأدوات الرقابية لمحاسبة الحكومة، فالتاريخ لن يرحم هذا المجلس، موضحا أن هذه الجلسة هدفها الدعوة الى اللحمة الوطنية ودعم القوات المسلحة والقيادة السياسية، ونقول للرئيس نحن معكم وأرواحنا على أكفنا دفعا عن هذا الوطن الغالي.
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