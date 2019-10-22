سعفان: مستعد اسمع مطالب العمال بنفسي «بشرط»
تحرير:محمد محمود
٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة لا تتوان لحظة في الدفاع عن مطالب العمال طالما كانوا على حق، وهناك تمسك بإعلاء قيمة المفاوضة الجماعية في حال وقوع أي مشكلات بين العاملين وأصحاب الأعمال، منتقدا اتجاه بعض العمال لوقف العمل وتعطيل الإنتاج، قائلا: "أي عمال ولو كان لهم 100 مطلب مستعد أسمع منهم بنفسي لكن بشرط عدم توقف الإنتاج"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء.
وردا على استفسارات النواب، بشأن مصير المتدربين ومتابعتهم، ذكر سعفان أن هناك قاعدة بيانات لكل من يتلقى التدريب لربطهم بسوق العمل. وتنفيذا لمطالب النواب بضرورة التجاوب معهم فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب، وجه بضرورة مشاركة النواب في كل ملتقيات التوظيف، وكذلك الإعلان عن سيارات التدريب المتنقلة تكون بالتنسيق
وردا على استفسارات النواب، بشأن مصير المتدربين ومتابعتهم، ذكر سعفان أن هناك قاعدة بيانات لكل من يتلقى التدريب لربطهم بسوق العمل. وتنفيذا لمطالب النواب بضرورة التجاوب معهم فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب، وجه بضرورة مشاركة النواب في كل ملتقيات التوظيف، وكذلك الإعلان عن سيارات التدريب المتنقلة تكون بالتنسيق مع نواب كل محافظة.
وأمام اعتراض بعض النواب، على عدم ملائمة الوظائف لخبراتهم ومؤهلاتهم، قال وزير القوى العاملة: "الشاب المتحرك أفضل من الساكن، فيجب على الشاب القبول بالفرص المتاحة، ومن خلال هذه الفرصة من المتوقع أن يجد الفرصة الملائمة". وفيما يتعلق بانتقادات بعض النواب بأن بعض ملتقيات التوظيف وهمية، أكد الوزير أنه بعد كل ملتقى توظيف يتم استقبال استمارات بعدد الفرص التي تسكين الشباب فيها.
فيما أكد حسام الجمل مستشار الوزير لقطاع المعلومات، أن هناك تعاون مع الإنتاج الحربي في 18 تطبيق بشأن الصحة والسلامة المهنية والتشغيل، قائلا: "نعمل على تطوير مكاتب القوى العاملة البالغ عددها 700 مكتب، وميكنة كاملة لمكاتب التشغيل والصحة والسلامة، كما أن الوزارة تعمل على تطبيق يربط العاملين المصريين بالخارج مع وزارة القوى العاملة".
من جانبه، أعلن أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب بوزارة القوى العاملة، افتتاح 3 مراكز تدريب مهني الفترة المقبلة، أولها في الشرابية، بالإضافة إلى وحدات ثابتة بالمنوفية.