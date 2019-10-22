سعفان: مستعد اسمع مطالب العمال بنفسي «بشرط»

تحرير:محمد محمود ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة لا تتوان لحظة في الدفاع عن مطالب العمال طالما كانوا على حق، وهناك تمسك بإعلاء قيمة المفاوضة الجماعية في حال وقوع أي مشكلات بين العاملين وأصحاب الأعمال، منتقدا اتجاه بعض العمال لوقف العمل وتعطيل الإنتاج، قائلا: "أي عمال ولو كان لهم 100 مطلب مستعد أسمع منهم بنفسي لكن بشرط عدم توقف الإنتاج"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء.

وردا على استفسارات النواب، بشأن مصير المتدربين ومتابعتهم، ذكر سعفان أن هناك قاعدة بيانات لكل من يتلقى التدريب لربطهم بسوق العمل. وتنفيذا لمطالب النواب بضرورة التجاوب معهم فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب، وجه بضرورة مشاركة النواب في كل ملتقيات التوظيف، وكذلك الإعلان عن سيارات التدريب المتنقلة تكون بالتنسيق