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الزنك معدن صديق للقلب.. تعرف على فوائده

أظهرت الأبحاث أن المرضى الذين يعانون من قصور القلب غالبًا ما يعانون من نقص الزنك، كما كشفت عن أن هذا المعدن ينظم الطريقة التي ينتقل بها الكالسيوم إلى القلب
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فوائد الزنك
فوائد الزنك
توجد العديد من المعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم؛ فعلى سبيل المثال الكالسيوم يقوم بدور فعال في بناء صحي للعضلات، كما أن الحديد يعمل على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، من أجل تحسين وظيفة العضلات، وزيادة مرونتها، بجانب القضاء على التعب والإرهاق المزمن. ومن أهم المعادن التي يحتاج إليها الجسم، ولكن لا نتحدث عنه كثيرًا "الزنك"، فهو يقوم بدور مهم في تقوية الجهاز المناعي، كما أنه يساعد في مكافحة السرطان، وله دور كبير في فقدان الوزن بشكل سريع. وذلك نقلًا عن "style craze".
يعرف الزنك بشعبية كبيرة في التعزيز من المناعة، كما أنه يساعد في الحماية من نزلات البرد المتكررة، إضافة إلى دوره في الحفاظ على الجهاز المناعي في الجسم، والوقاية من العدوى والالتهابات. يُستخدم هذا المعدن المهم بشكل كبير في كثير من الوظائف الحيوية، حيث يلعب دورا رئيسيا في إنتاج الهرمونات، وعملية الهضم،
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الأرز البسمتي ليس للكبسة فقط.. مفيد لمرضى السكري

يعد الأرز الأسمر أو البسمتي من الأطباق الرئيسية في جميع البيوت العربية، كما أن بعض الدول الأوروبية تعتمد عليه بشكل كبير؛ وذلك لشهرته الكبيرة في فقدان الوزن، وبجانب ذلك، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، إضافةً إلى معدلات عالية من الألياف الغذائية، فضلا عن أنه يعمل على التقليل من السمنة، التي تنتج عنها أمراض عديدة، كما أنه يقلل من التوتر لدى النساء اللاتي يقمن بإرضاع أطفالهن؛ لذا يجب أن يكون جزءا أساسيا من كل وجبة، نقلًا عن "organic facts".
مشروبات الزنجبيل

الزنجبيل مفيد.. لكن له الكثير من الآثار الجانبية

تعد الأعشاب الطبيعية بمنزلة علاجات منزلية يجب دائمًا تناولها عند الإصابة بنزلات البرد المصاحبة للكحة والسعال، كما توجد بعض الأنواع المتخصصة في علاج التهاب المفاصل، من بينها الزنجبيل، فله شهرة كبيرة في علاج العديد من الأمراض، بما في ذلك التخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي، وعلاج التهابات المعدة، ومعالجة القيء والغثيان. ولكن أثبتت بعض الدراسات أن له آثارا سلبية؛ مثل الإسهال، كما أنه غير آمن بالنسبة للحوامل؛ لذا تجنب الإفراط في تناوله، نقلًا عن "times of india".
المرأة-الحامل-والمواد-الكيميائية

الحوامل المصابات بالسمنة لا يحتجن إلى سعرات إضافية

هناك الكثير من الأمراض التي تصيب النساء مرتبطة بالحمل كالسكري وارتفاع ضغط الدم، التي يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات الحمل، ومع ذلك ، توصي الإرشادات الحالية جميع النساء الحوامل بزيادة السعرات الحرارية من 340 إلى 450 سعرة حرارية في اليوم خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، بغض النظر عن الوزن خلال تلك الفترة. وفي دراسة حديثة كشف عنها الباحثون مؤخرا، أوضحت أنه بعد تقييم تناول السعرات الحرارية، ونفقات الطاقة، وزيادة الوزن في 54 امرأة حامل يعانين من السمنة أثناء الحمل يسلط الضوء على الطرق التي قد تحتاج إلى تغيير.
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