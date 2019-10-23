الزنك معدن صديق للقلب.. تعرف على فوائده

أظهرت الأبحاث أن المرضى الذين يعانون من قصور القلب غالبًا ما يعانون من نقص الزنك، كما كشفت عن أن هذا المعدن ينظم الطريقة التي ينتقل بها الكالسيوم إلى القلب

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

فوائد الزنك

توجد العديد من المعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم؛ فعلى سبيل المثال الكالسيوم يقوم بدور فعال في بناء صحي للعضلات، كما أن الحديد يعمل على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، من أجل تحسين وظيفة العضلات، وزيادة مرونتها، بجانب القضاء على التعب والإرهاق المزمن. ومن أهم المعادن التي يحتاج إليها الجسم، ولكن لا نتحدث عنه كثيرًا "الزنك"، فهو يقوم بدور مهم في تقوية الجهاز المناعي، كما أنه يساعد في مكافحة السرطان، وله دور كبير في فقدان الوزن بشكل سريع. وذلك نقلًا عن "style craze".

يعرف الزنك بشعبية كبيرة في التعزيز من المناعة، كما أنه يساعد في الحماية من نزلات البرد المتكررة، إضافة إلى دوره في الحفاظ على الجهاز المناعي في الجسم، والوقاية من العدوى والالتهابات. يُستخدم هذا المعدن المهم بشكل كبير في كثير من الوظائف الحيوية، حيث يلعب دورا رئيسيا في إنتاج الهرمونات، وعملية الهضم،