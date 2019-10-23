الزنك معدن صديق للقلب.. تعرف على فوائده

أظهرت الأبحاث أن المرضى الذين يعانون من قصور القلب غالبًا ما يعانون من نقص الزنك، كما كشفت عن أن هذا المعدن ينظم الطريقة التي ينتقل بها الكالسيوم إلى القلب
توجد العديد من المعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم؛ فعلى سبيل المثال الكالسيوم يقوم بدور فعال في بناء صحي للعضلات، كما أن الحديد يعمل على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، من أجل تحسين وظيفة العضلات، وزيادة مرونتها، بجانب القضاء على التعب والإرهاق المزمن. ومن أهم المعادن التي يحتاج إليها الجسم، ولكن لا نتحدث عنه كثيرًا "الزنك"، فهو يقوم بدور مهم في تقوية الجهاز المناعي، كما أنه يساعد في مكافحة السرطان، وله دور كبير في فقدان الوزن بشكل سريع. وذلك نقلًا عن "style craze".
يعرف الزنك بشعبية كبيرة في التعزيز من المناعة، كما أنه يساعد في الحماية من نزلات البرد المتكررة، إضافة إلى دوره في الحفاظ على الجهاز المناعي في الجسم، والوقاية من العدوى والالتهابات. يُستخدم هذا المعدن المهم بشكل كبير في كثير من الوظائف الحيوية، حيث يلعب دورا رئيسيا في إنتاج الهرمونات، وعملية الهضم،
يعرف الزنك بشعبية كبيرة في التعزيز من المناعة، كما أنه يساعد في الحماية من نزلات البرد المتكررة، إضافة إلى دوره في الحفاظ على الجهاز المناعي في الجسم، والوقاية من العدوى والالتهابات. يُستخدم هذا المعدن المهم بشكل كبير في كثير من الوظائف الحيوية، حيث يلعب دورا رئيسيا في إنتاج الهرمونات، وعملية الهضم، إضافة إلى أنه يقدم حماية عصبية كبيرة، ويساعد في عملية شفاء المخ والجسم بشكل كبير.
ماذا يفعل الزنك في جسمك؟
يوجد هذا المعدن بكميات كبيرة في خلايا الجسم، كما أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي لديك، ويساهم بشكل كبير في إنتاج البروتينات والحمض النووي، ويساعد أيضًا في الشفاء السريع من الجروح، كما يوجد الزنك في جميع أنسجة الجسم، ويتميز أيضًا بخصائص مضادة للأكسدة، تعمل على محاربة الجذور الحرة، وحماية الخلايا من التلف. وللتعرف على الفوائد التي يقدمها لك الزنك بشكل كبير، إليك فى ما يلي بعضها:
1- التعزيز من المناعة
يلعب الزنك دورا كبيرا في تقوية الجهاز المناعي، وذلك من أجل مكافحة البكتيريا والفيروسات، فأثبتت العديد من الدراسات التي أجريت على البالغين والمتقدمين في العمر، أن مكملات الزنك تعمل على التقليل من الإجهاد التأكسدي، وتوقف بعض البروتينات المسببة للالتهابات، ومن ثم فإن نقص الزنك يضعف الجهاز المناعي عند كل من الإنسان والحيوان، ويزيد من تعرض الفرد لنزلات البرد والعدوى. وبجانب الدور الذي يقوم به في التعزيز من الجهاز المناعي، يعزز الزنك عملية الشفاء السريع من الجروح، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مكملات الزنك قد تساعد أيضًا في تعزيز صحة الجهاز التنفسي لدى الأطفال.
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2- مكافحة السرطان
دراسة أمريكية تتحدث عن كيفية مساعدة الزنك في علاج السرطان أوضحت أن هذا المعدن يقلل من تطور الأوعية الدموية الالتهابية، ويساعد في موت الخلايا السرطانية، وقد أشارت دراسات أخرى إلى أن الزنك يمكن أن يوقف انتشار خلايا سرطان المريء.
نقص الزنك مع نقص المغذيات الأخرى (مثل المغنيسيوم والسيلينيوم وفيتامين د) شائع عند مرضى السرطان، ما يشير إلى وجود صلة بين هذه العناصر الغذائية والوقاية المحتملة من أشكال مختلفة من السرطان.
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3- يحمي القلب
أظهرت الدراسات أن الزنك يمكن أن يحمي عضلات القلب من الإجهاد التأكسدي الذي قد يضر القلب على المدى الطويل، كما أنه يعمل على تقويته، ويساعده في التعامل مع الإجهاد التأكسدي. ويمكن للزنك أيضًا تنظيم ضربات القلب، وقد أظهرت الأبحاث أن المرضى الذين يعانون من قصور القلب غالبا ما يعانون من نقص الزنك، وإضافة إلى ذلك، ينظم المعدن أيضًا الطريقة التي ينتقل بها الكالسيوم إلى القلب، وكشفت دراسات أخرى عن أن تناول كمية كافية من الزنك يمكن أن يساعد في منع الذبحة الصدرية.
4- مفيد خلال الحمل
أظهرت الأبحاث أن الرضع الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة، والذين كانت أمهاتهم يتناولن مكملات الزنك خلال فترة الحمل، يقل لديهن خطر الإصابة بالإسهال والدوسنتاريا، فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، قد يؤدي نقص الزنك إلى حالة مرضية تسمى "حمل خارج الرحم". وبجانب ذلك، تشير الدراسات السكانية إلى أن أكثر من 80% من النساء الحوامل في العالم يعانين من نقص في الزنك.
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