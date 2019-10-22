مختار جمعة: نجهز مشروعي قانون لتنظيم هيئة الأوقاف

تحرير:محمد محمود ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تعد مشروعي قانون لتكملة قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وإن الوزارة تدرس تقديم المشروعين لمجلس النواب لتحديد صرف أموال الوقف، وفقا لما أقره الواقفين وفي ضوء هذا الأمر، مشيرا إلى أن الوازرة وقعت برتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يتم بمقتضاه منح وزارة الأوقاف 200 مليون جنية، تصرفها على الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية وفقا لما هو مدرج بالوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الثلاثاء.

وأضاف جمعة أن الوزارة عملت على تأثيث 1000 منزل في القرى الأكثر فقرا بمبلغ 30 مليون جنيه، كما تم تخصيص 200 مليون جنيع في بناء المدراس بالقرى الأولى بالرعاية، ويأتي هذا الأمر في ضوء الدور المجتمعي للوزارة.وذكر أن الأوقاف هي الهيئة الوحيدة في مصر التي تبيع الأراضي للنفع العام أو الشقق السكنية بدون فوائد،