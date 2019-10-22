الأسد: نقدم فنا راقيا.. وأردوغان نجم الفن الهابط

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

الرئيس السوري بشار الأسد - صورة أرشيفية

قال الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارته إلى بلدة الهبيط في إدلب، اليوم الثلاثاء: "الحقيقة أنه الآن نعيش في مرحلة أنا اسميها مسرحية، مسرحية كبيرة، المؤلف واحد والمخرج والمنظم واحد ولكن الممثلين مختلفين، وهناك فصول، كل مرحلة تمثل أحد هذه الفصول، هذا المؤلف والمخرج هو الأمريكي"، مضيفا: "أكثر واحد لعب دور البطولة هو أردوغان، وأنا أقول هذا لأن هناك تغير للوضع العسكري والسياسي في المنطقة الشمالية، أردوغان كان يلعب دور الممثل، ونحن في سوريا لدينا ممثلين ولدينا فن، ولكن نقدم فن راقي، أما أردوغان فهو نجم ولكن للفن الهابط مع كل أسف".

وتابع الأسد: "آخر المسرحيات، يقول أردوغان قررنا أن ندخل إلى سوريا، وهو منذ 9 سنوات قرر يدخل، ولم يتمكن لأنه لم يكن مسموح له، فيقول بأننا أبلغنا الأمريكيين أننا سندخل".وذكر مستهزئا: "أنت يا أردوغان تبلغ الأمريكيين، أنت عبد، أنت بُلغت، قالوا لك أدخل، ثم قال لن ألتقي بنائب الرئيس الأمريكي ومن معه، وبعد