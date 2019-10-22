المعارضة السورية تدعو الحكومة للتوصل لحل سياسي

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

العدوان التركي على سوريا - صورة أرشيفية

دعا رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري الحكومة السورية، للمساعدة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد، من خلال المفاوضات المزمع عقدها في جنيف، قائلا: "إن المعارضة تؤمن بالحل السياسي وتعمل لأجله، الحل في سوريا لا يمكن أن يكون عسكريا، وأي تقدم في العملية السياسية والعملية الدستورية، وأي احتمال للوصول لحل يمكن أن ينقذ السوريين، يحتاج إلى 3 طبقات من التوافق، التواق السوري السوري، والإقليمي، والدولي"، جاء ذلك في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وتابع الحريري: "نحن في هيئة المفاوضات لن نذهب إلى جنيف إلا من أجل نجاح اللجنة الدستورية كخطوة أولية، وبوابة لتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، بما يضمن انتقالا سلميا حقيقيا للسلطة".يذكر أن الأمم المتحدة أرسلت لجميع الأطراف في سوريا دعوات لحضور الاجتماع الأول للجنة الدستورية المقرر في الفترة بين 29 و30