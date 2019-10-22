4.9 مليون جنيه تكلفة علاج مصابي الفسيخ بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

فسيخ فاسد - صورة أرشيفية

أعلن مركز السموم، التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، استقبال حالتي تسمم جديدتين مصابتين بتسمم غذائي، بسبب تناول الفسيخ، ليرتفع عدد المصابين إلى نحو 89 مصابا منذ بدء الأزمة. وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن المركز استقبل حالتين جديدتين، مؤخرا، وتم التعامل السريع معهما، وتم إيداع إحدى الحالتين بغرفة العناية المركزة، ووضعه على جهاز تنفس بسبب خطورة حالته الصحية، وجاري التعامل مع الحالة الثانية المصابة بإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

وأضافت غانم، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن جميع المصابين تراوحت أعمارهم من 3 سنوات إلى 55 سنة، غادروا المستشفيات بعد تلقى العلاج ويتبقى حالتين فقط احداها بغرفة العناية المركزة، وأن الحالات المصابة من محافظات "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ"، وجميعها حصلت على الرعاية الصحية والعلاجية لكافة المصابين