رياضة

ريال مدريد في مهمة شاقة بدوري الأبطال اليوم

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
دوري أبطال اوروبا
دوري أبطال اوروبا
تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء من خلال مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي التركي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ويتذيل ريال مدريد الترتيب برصيد نقطة واحدة مناصفة مع الفريق التركي، إلا أن جالطة سراي يتفوق بفارق الأهداف، وضمن مباريات نفس المجموعة يرحل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 6 نقاط لمواجهة كلوب بروج الثاني برصيد نقطتين الساعة التاسعة أيضًا.
وفي المجموعة الرابعة يستقبل يوفنتوس الإيطالي المتصدر برصيد 4 نقاط، نظيره لوكوموتيف موسكو الثالث برصيد 3 نقاط في تمام الساعة مساء، وفي نفس المجموعة يستقبل أتلتيكو مدريد الثاني برصيد 4 نقاط نظيره باير ليفركوزن متذيل الترتيب دون رصيد من النقاط في تمام الساعة 6:55 مساء. وفي المجموعة الثانية يرحل بايرن
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لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف رد الأمن على تأجيل لقاء الأهلي والجونة

رفضت الجهات الأمنية، إعلان اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لأسباب أمنية، حيث أكدت الجهات الأمنية لاتحاد الكرة، أنها لا تمانع فى إقامة مباراة الأهلي والجونة غدا الأربعاء بملعب الجونة بحسب الموعد المقرب لها. وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه استمرار انعقاد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الآن لم تتخذ إدارة النادي أي قرارات تخص المشكلة.
زين الدين زيدان

أليجري مطمئن على مستقبل زيدان مع ريال مدريد

يعاني ريال مدريد من تذبذب كبير في النتائج هذا الموسم سواء في الدوري الإسباني بالسقوط الأخير أمام ريال مايوركا بهدف نظيف، أو في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان وتعادله في الجولة الثانية على ملعبه أمام كلوب بروج، ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى وتتعقد مهمته في التأهل إلى الدور التالي، وهي النتائج التي تضع الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد، بعد فشله في تطوير مستوى الريال بعد نتائجه السيئة الموسم الماضي.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الأموال القطرية تهدد موقعة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

لا يكاد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن ينهى أية أزمة إلا ويواجه أزمة جديدة تطارد القلعة البيضاء، آخرها التى فجرها مرتضى منصور، بعدما أعلن فى تصريحات تليفزيونية عن رفضه خوض فريقه الأول لكرة القدم مواجهة السوبر الإفريقى لموسم (2018- 2019) أمام نظيره الترجى التونسى، في الأراضى القطرية، وذلك بسبب خلافات سياسية أدت إلى مقاطعة مصرية لقطر، وقال مرتضى فى تصريحاته: «على استعداد لمواجهة الترجى التونسى فى تونس لأنه شعب شقيق لكن لن أرسل فريقى إلى قطر من أجل الحصول على (صفيحة)» على حد تعبيره.
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كورتوا

كورتوا يهاجم الإعلام الإسباني لقلة الاحترام

أعرب البلجيكي ثيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، عن غضبه الشديد من وسائل الإعلام الإسباني، بسبب انتشار العديد من التقارير الخاطئة حول الإصابة التي تعرض لها في مباراة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، وخرج كورتوا بين شوطي المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وأفادت الصحف أن البلجيكي يعاني حالة من القلق، لكن ريال مدريد نفى الأمر مؤكدًا معاناته من مشكلات في المعدة والأمعاء. وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعرف ما يعنيه أن أكون لاعبًا ضمن النخبة، وأنا سعيد جدا ولا ينتابني أي قلق".
ميسى

ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
يوفنتوس‎

«ثلاثاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

?يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها إقامة الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ريال مدريد نظيره كلوب بروج البلجيكي في السابعة إلا 5 دقائق مساءً، ويلعب أتلانتا الإيطالي ضد شاختار دونتسك الأوكراني، وفي التاسعة مساءً يلعب توتنهام الإنجليزي أمام بايرن ميونيخ الألماني، يواجه مانشستر سيتي نظيره دينامو زغرب الكرواتي، كما يستضيف يوفنتوس نظيره باير ليفركوزن، وفي الدوري المصري يلعب الاتحاد السكندري أمام الجونة في الخامسة والنصف مساءً.
أتليتكوا مدريد وريال مدريد

ديربي مدريد يشعل لهيب الدوري الإسباني

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم السبت، ديربي العاصمة بين الجارين الغريمين أتلتيكو مدريد المضيف، وريال مدريد المتصدر في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتخطى كلا الفريقين أزمة نتائج عانى منها لفترة قصيرة في مسابقتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، فاستعاد كل منهما توازنه، خصوصا النادي الملكي بفوزين متتاليين عقب الخسارة المدوية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-3 في المسابقة القارية العريقة، فانتزع الصدارة بفارق نقطة أمام جاره ومطارده المباشر أتلتيكو.
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