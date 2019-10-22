ريال مدريد في مهمة شاقة بدوري الأبطال اليوم

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

دوري أبطال اوروبا

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء من خلال مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي التركي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ويتذيل ريال مدريد الترتيب برصيد نقطة واحدة مناصفة مع الفريق التركي، إلا أن جالطة سراي يتفوق بفارق الأهداف، وضمن مباريات نفس المجموعة يرحل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 6 نقاط لمواجهة كلوب بروج الثاني برصيد نقطتين الساعة التاسعة أيضًا.

وفي المجموعة الرابعة يستقبل يوفنتوس الإيطالي المتصدر برصيد 4 نقاط، نظيره لوكوموتيف موسكو الثالث برصيد 3 نقاط في تمام الساعة مساء، وفي نفس المجموعة يستقبل أتلتيكو مدريد الثاني برصيد 4 نقاط نظيره باير ليفركوزن متذيل الترتيب دون رصيد من النقاط في تمام الساعة 6:55 مساء. وفي المجموعة الثانية يرحل بايرن