«مش حدث».. اعترافات إخواني تكشف عمر «قاتل البنا»

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

محمود البنا

ملابسات جديدة حول حادث "شهيد الشهامة" كشفت عنها اعترافات أحد المتهمين الـ22 الذين ضبطتهم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بتهمة محاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين، وفي اعترافاته المصورة، قال "خالد.ا" إنه تلقى تعليمات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، باستغلال مقتل محمود بمحافظة المنوفية، بعمل محادثة مفبركة على تطبيق (واتس آب)، لجد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط- على خلاف الحقيقة- بتزوير بطاقة شخصية لإثبات أنه حدث للإفلات من عقوبة الإعدام.

وأجلت محكمة جنايات الطفل، بمجمع محاكم شبين الكوم، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجارى. كان نضال مندور، محامى أسرة محمود البنا، بالمنوفية، قد طالب هيئة المحكمة بالتصريح له باستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية، للتأكّد

وأجلت محكمة جنايات الطفل، بمجمع محاكم شبين الكوم، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجارى. كان نضال مندور، محامى أسرة محمود البنا، بالمنوفية، قد طالب هيئة المحكمة بالتصريح له باستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية، للتأكّد من سن المتهم محمد راجح، وباقى المتهمين فى قضية قتل نجل موكله محمود البنا.



وأعلن محمد الحسيني، محامى المتهم محمد أشرف راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"ضحية الشهامة"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عدم حضوره جلسة محاكمته وأنه لن يُدافع عن "راجح"، قائلًا "قررنا نحن محمد الحسينى المحامى بالنقض عدم الحضور عن المتهم "محمد أشرف عبد الغنى راجح".







