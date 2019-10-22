رياضة

مودريتش يفضل صلاح في اختيارات الكرة الذهبية

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية أمس الإثنين عن الأسماء الـ30 المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، وفي هذا الشأن قال لوكا مودريتش، المتوج بالجائزة العام الماضي في تصريحات خاصة للمجلة الفرنسية: "أعتقد أن الاختيارات ستكون محدودة للتنافس على نيل الجائزة، "بالنسبة لي سأختار 4 لاعبين لنيل الكرة الذهبية وهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، حظ سعيد لهم، وشهدت اختيارات مودريتش استبعاد زميله هازارد وماني نجم الريدز من ترشيحات الفوز بالكرة الذهبية.
وبالتالي لم يتطرق مودريتش لاختيار النجم البلجيكي إيدين هازارد في اختياراته على الرغم من وجودهما في نفس الفريق، ريال مدريد. ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك 15 لاعبًا عظيمًا تم إسقاطهم من حسابات الترشح لنيل الكرة الذهبية هذا الموسم وهم: لوكا مودريتش وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وجاريث
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لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف رد الأمن على تأجيل لقاء الأهلي والجونة

رفضت الجهات الأمنية، إعلان اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لأسباب أمنية، حيث أكدت الجهات الأمنية لاتحاد الكرة، أنها لا تمانع فى إقامة مباراة الأهلي والجونة غدا الأربعاء بملعب الجونة بحسب الموعد المقرب لها. وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه استمرار انعقاد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الآن لم تتخذ إدارة النادي أي قرارات تخص المشكلة.
زين الدين زيدان

أليجري مطمئن على مستقبل زيدان مع ريال مدريد

يعاني ريال مدريد من تذبذب كبير في النتائج هذا الموسم سواء في الدوري الإسباني بالسقوط الأخير أمام ريال مايوركا بهدف نظيف، أو في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان وتعادله في الجولة الثانية على ملعبه أمام كلوب بروج، ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى وتتعقد مهمته في التأهل إلى الدور التالي، وهي النتائج التي تضع الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد، بعد فشله في تطوير مستوى الريال بعد نتائجه السيئة الموسم الماضي.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الأموال القطرية تهدد موقعة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

لا يكاد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، أن ينهى أية أزمة إلا ويواجه أزمة جديدة تطارد القلعة البيضاء، آخرها التى فجرها مرتضى منصور، بعدما أعلن فى تصريحات تليفزيونية عن رفضه خوض فريقه الأول لكرة القدم مواجهة السوبر الإفريقى لموسم (2018- 2019) أمام نظيره الترجى التونسى، في الأراضى القطرية، وذلك بسبب خلافات سياسية أدت إلى مقاطعة مصرية لقطر، وقال مرتضى فى تصريحاته: «على استعداد لمواجهة الترجى التونسى فى تونس لأنه شعب شقيق لكن لن أرسل فريقى إلى قطر من أجل الحصول على (صفيحة)» على حد تعبيره.
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هازارد-ريال-مدريد

هازارد يقود التشكيل المتوقع للريال أمام جالطة سراي

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب تورك تيليكوم أرينا، والذي سيكون مسرحًا لقمة جالطة سراي التركي وريال مدريد الإسباني ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويتذيل ريال مدريد ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي والتعادل مع كلوب بروج البلجيكي، أمام جالطة سراي فيحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا، بالتعادل مع كلوب بروج والخسارة أمام باريس سان جيرمان، ويأمل الريال في تحقيق الانتصار الأول في البطولة من خلال مباراة اليوم.
الكرة الذهبية

نجوم غابوا عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية

أعلن أمس الإثنين عن الأسماء الـ30 المرشحة للفوز بالكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وتواجد في القائمة كوكبة بارزة من النجوم يأتي على رأسهم كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم الهولندي فيرجيل فان دايك ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك 15 لاعبًا عظيمًا تم إسقاطهم من حسابات الترشح لنيل الكرة الذهبية هذا الموسم وهم:
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الكشف عن المرشحين للكرة الذهبية غدًا

أشارت مجلة «فرانس فوتبول» إلى عزمها الإعلان عن المرشحين للفوز بحائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام (2019)، مساء غدٍ الإثنين، إذ من المنتظر أن تعلن عن أسماء 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بالجائزة إلى جانب الإعلان عن 10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي ستمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا، كما سيتم الإعلان غدًا عن 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات، و10 مرشحين لجائزة "ياشين" الخاصة بأفضل حارس مرمى في العالم، وسيكون الإعلان عن الفائزين بجوائز "فرانس فوتبول" خلال حفل يتم تنظيمه يوم 2 ديسمبر المقبل على مسرح دو شاتليه.
هازارد

هازارد يغيب عن صدام مايوركا بالليجا اليوم

غاب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، وذلك بعدما رُزق بطفله الرابع صباح اليوم، وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وشهدت القائمة العديد من الغيابات؛ مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.
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