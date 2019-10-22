مودريتش يفضل صلاح في اختيارات الكرة الذهبية

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

لوكا مودريتش

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية أمس الإثنين عن الأسماء الـ30 المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، وفي هذا الشأن قال لوكا مودريتش، المتوج بالجائزة العام الماضي في تصريحات خاصة للمجلة الفرنسية: "أعتقد أن الاختيارات ستكون محدودة للتنافس على نيل الجائزة، "بالنسبة لي سأختار 4 لاعبين لنيل الكرة الذهبية وهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، حظ سعيد لهم، وشهدت اختيارات مودريتش استبعاد زميله هازارد وماني نجم الريدز من ترشيحات الفوز بالكرة الذهبية.

وبالتالي لم يتطرق مودريتش لاختيار النجم البلجيكي إيدين هازارد في اختياراته على الرغم من وجودهما في نفس الفريق، ريال مدريد. ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك 15 لاعبًا عظيمًا تم إسقاطهم من حسابات الترشح لنيل الكرة الذهبية هذا الموسم وهم: لوكا مودريتش وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وجاريث

وبالتالي لم يتطرق مودريتش لاختيار النجم البلجيكي إيدين هازارد في اختياراته على الرغم من وجودهما في نفس الفريق، ريال مدريد.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك 15 لاعبًا عظيمًا تم إسقاطهم من حسابات الترشح لنيل الكرة الذهبية هذا الموسم وهم:



لوكا مودريتش وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وجاريث بيل وتوني كروس (ريال مدريد)، ولويس سواريز وجيرارد بيكيه (برشلونة)، وبول بوجبا (مانشستر يونايتد)، ونيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، ونجولو كانتي (تشيلسي)، وماركو رويس وجادون سانشو (بروسيا دورتموند)، وهاري كين (توتنهام)، ويان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، وأندري روبرتسون (ليفربول).