إحالة 4 مشروعات بتعديل قوانين للجان النوعية

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، 4 مشاريع قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس، وهي: إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة إنجي مراد وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وأحال عبد العال، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة