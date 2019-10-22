بركات يكشف عدد اللاعبين الذين استقر عليهم البدري

تحرير:أحمد بركات ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

بركات

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، استقر على حصر دائرة اختياراته ما بين 40 لاعبًا للمفاضلة بينهم خلال المرحلة المقبلة، وأوضح بركات في بيان أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اللاعبين الـ40 سيتم اختيار أفضل العناصر الإيجابية منهم، التي تخدم الفريق الوطني للمشاركة في المباراتين الرسميتين أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال المدة الزمنية القصيرة يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال مدير المنتخب، إن هذا العدد هو نتاج متابعة حسام البدري، وجهازه المعاون طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر لجميع المباريات سواء المحلية أو الدوريات الأجنبية الخاصة بلاعبينا المحترفين. مؤكدًا أنه يعكف حاليا على تجهيز أوراق هذه القائمة المبدئية التي حددها الجهاز الفني وشملت 40 لاعبًا واستخراج