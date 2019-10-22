هازارد يقود التشكيل المتوقع للريال أمام جالطة سراي

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

إيدين هازارد

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب تورك تيليكوم أرينا، والذي سيكون مسرحًا لقمة جالطة سراي التركي وريال مدريد الإسباني ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويتذيل ريال مدريد ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي والتعادل مع كلوب بروج البلجيكي، أمام جالطة سراي فيحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا، بالتعادل مع كلوب بروج والخسارة أمام باريس سان جيرمان، ويأمل الريال في تحقيق الانتصار الأول في البطولة من خلال مباراة اليوم.

ويغيب عن الميرنجي في مباراة اليوم كل من جاريث بيل ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز للإصابة. وفيما يلي التشيكل المتوقع لريال مدريد في مباراة اليوم: حراسة المرمى: أريولا. الدفاع: كارفاخال – راموس – فاران – ميندي. الوسط: كاسيميرو – كروس – رودريجيز. الهجوم: فينيسيوس –