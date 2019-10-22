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ما تريد معرفته عن هواتف Realme 5| المواصفات والأسعار

ريلمي 5 أول هاتف يدعم معالج سناب دراجون 665 ذي الذكاء المطور، بالإضافة إلى قدرات التصوير التي تتيحها الكاميرا الرباعية 12 ميجا بكسل والأداء والبطارية بسعة 5000 مللي أمبير
تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
realme 5 Pro
realme 5 Pro
كشفت شركة ريلمي، المطورة لتكنولوجيا الهواتف الذكية عن أحدث منتجاتها في السوق المصرية، حيث أطلقت هاتفي "ريلمي 5" و"ريلمي 5 برو" اللذين يقدمان أداءً مميزًا في فئاتهما المختلفة، بالإضافة إلى تقديمهم تكنولوجيا الكاميرا الرباعية الفائقة التي تتكون من الكاميرا الرئيسية بالإضافة إلى العدسات المختلفة: كاميرا الزوايا فائقة الاتساع، عدسات ألترا ماكرو وكاميرا لقطات البورتريه، كما تدعم سلسة هواتف ريلمي 5 معالج سناب دراجون الرائد من شركة كوالكوم الأشهر في مجال المعالجات حول العالم.
ويقول أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات العامة لشركة "ريلمي" بإطلاقنا سلسلة هواتف ريلمي 5 نستطيع أن نؤكد قدرتنا على "القفز نحو المستقبل" وإحداث نقلة نوعية في صناعة الهواتف الذكية بثقة ونجاح، كما نطمح إلى إحداث ثورة في تجربة المستخدم المصري" وأضاف نبيل "دعمنا سلسلة هواتف "ريلمي 5" بجميع المميزات التي
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كاميرات- مراقبة (9)

في 2020.. كاميرات المراقبة تمثل 70% من الأجهزة المتصلة بـ5G

أشارت مؤسسة جارتنر للدراسات والأبحاث إلى أن كاميرات المراقبة الخارجية تمثل السوق العالمية الأكبر لحلول إنترنت الأشياء المتصلة بشبكة الجيل الخامس 5G على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، وتمثل نسبة الكاميرات 70% من أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بشبكة الجيل الخامس في2020، قبل أن تتقلص هذه النسبة إلى 32% مع نهاية 2023، ويبلغ عدد وحدات إنترنت الأشياء المثبتة لأغراض المراقبة الخارجية (الكاميرات) والمتصلة بشبكة الجيل الخامس 2.5 مليون وحدة خلال العام 2020، و6.2 مليون وحدة في العام 2021، و11.2 مليون وحدة في العام 2022.
Ryan Ding, Huawei Executive Director of the Board and President of Carri...

هواوي تشحن 400 ألف وحدة هوائية تدعم الجيل الخامس

لفت ريان دينج، المدير التنفيذي لمجلس الإدارة ورئيس مجموعة أعمال “هواوي كاريرز” لشبكات الاتصالات، إلى الطلب المرتفع على تكنولوجيا الجيل الخامس 5G بين المستهلكين، والأسر، والصناعة أيضًا، جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى العالمي لخدمات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لعام 2019، الذي استضافته مدينة زيورخ السويسرية. وأشار دينج إلى امكانية جعل تكنولوجيا الجيل الخامس المطروحة حول العالم مربحة للمشغلين، بتطوير خدمات جديدة يتم تسويقها على الفور. وقال دينج أن جميع المعايير والأجهزة أصبحت مجهزة بتكنولوجيا الجيل الخامس خلال عام واحد.
نظام هواوي الجديد

هواوي تتجاهل الأزمة وتحقق نتائج أعمال قوية بنمو 24%

أعلنت هواوي عن نتائج أعمالها في الربع الثالث من عام 2019 بتحقيق نمو سنوي بنسبة 24.4% خلال أول 9 أشهر من عام 2019، حيث بلغت عائدات هواوي 610.8 مليار يوان صيني، كما بلغ هامش الربح الصافي لهواوي نسبة 8.7% خلال هذه الفترة. استطاعت هواوي أن تحافظ على تركيزها لتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم الأجهزة الذكية كما أن هواوي تواصل تعزيز عاملي الكفاءة والجودة في أعمالها مما ساهم بشكل كبير في دعم استقرار أعمالها وتعزيز مكانتها وتقوية أداء الشركة في التسعة أشهر الأولي من عام 2019.
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