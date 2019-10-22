ما تريد معرفته عن هواتف Realme 5| المواصفات والأسعار

ريلمي 5 أول هاتف يدعم معالج سناب دراجون 665 ذي الذكاء المطور، بالإضافة إلى قدرات التصوير التي تتيحها الكاميرا الرباعية 12 ميجا بكسل والأداء والبطارية بسعة 5000 مللي أمبير

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

كشفت شركة ريلمي، المطورة لتكنولوجيا الهواتف الذكية عن أحدث منتجاتها في السوق المصرية، حيث أطلقت هاتفي "ريلمي 5" و"ريلمي 5 برو" اللذين يقدمان أداءً مميزًا في فئاتهما المختلفة، بالإضافة إلى تقديمهم تكنولوجيا الكاميرا الرباعية الفائقة التي تتكون من الكاميرا الرئيسية بالإضافة إلى العدسات المختلفة: كاميرا الزوايا فائقة الاتساع، عدسات ألترا ماكرو وكاميرا لقطات البورتريه، كما تدعم سلسة هواتف ريلمي 5 معالج سناب دراجون الرائد من شركة كوالكوم الأشهر في مجال المعالجات حول العالم.

ويقول أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات العامة لشركة "ريلمي" بإطلاقنا سلسلة هواتف ريلمي 5 نستطيع أن نؤكد قدرتنا على "القفز نحو المستقبل" وإحداث نقلة نوعية في صناعة الهواتف الذكية بثقة ونجاح، كما نطمح إلى إحداث ثورة في تجربة المستخدم المصري" وأضاف نبيل "دعمنا سلسلة هواتف "ريلمي 5" بجميع المميزات التي

ويقول أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات العامة لشركة "ريلمي" بإطلاقنا سلسلة هواتف ريلمي 5 نستطيع أن نؤكد قدرتنا على "القفز نحو المستقبل" وإحداث نقلة نوعية في صناعة الهواتف الذكية بثقة ونجاح، كما نطمح إلى إحداث ثورة في تجربة المستخدم المصري" وأضاف نبيل "دعمنا سلسلة هواتف "ريلمي 5" بجميع المميزات التي يبحث عنها المستخدم سواء على مستوى الأداء، التصميم أو التصوير، لتقديم تجربة غير مسبوقة.

فسلسلة ريلمي 5 هي الأولى في فئتها التي تطرح هواتف تدعم تقنية الكاميرا الرباعية ومعالج سناب دراجون 665 ثماني النواة لهاتف ريلمي 5 بأسعار تبدأ من ألفي جنيه ومعالج سناب دراجون 712 لريلمي 5 برو بأسعار تبدأ من ثلاثة آلاف جنيه".





تدعم الهواتف الجديدة (معالج إشارات الصور) ISP Qualcomm Spectra الذي تم اقترانه بالجيل الثالث من محرك الذكاء الاصطناعي Hexagon 686 والذي يعد تطورًا للـDSP بالإضافة إلى المعالج الرسومي Adreno GPU، وهو ما يساهم في مضاعفة أداء الذكاء الاصطناعي على مستوى أجزاء الهاتف بالمقارنة مع الجيل القديم من وحدة المعالجة، ويقدم دعما لخصائص التصوير الأكثر تقدمًا بل والمساهمة في تقديم صور أفضل من الهواتف في نفس المستوى.



كما أضاف نبيل أن "ريلمي" نجحت في الاستحواذ على نسبة 3.3% من السوق المصرية، كما تمكنت من تخطي حاجز الـ 300 ألف مستخدم خلال عشرة أشهر فقط.



يعد هاتف "ريلمي 5" هو الهاتف الذكي الأول من نوعه الذي يدعم معالج سناب دراجون 665 الثماني النواة، والذي يحتوي على بنية 64 بت وتردد أساسي يصل إلى 2.0 جيجا هرتز، مع أداء قوي وتحكم ممتاز في الطاقة. يوفر معالج كوالكوم سناب دراجون 665 AIE أفضل جودة للصورة التي تسمح بممارسة الألعاب، حيث يوفر تجربة ألعاب مميزة بفضل معدل الإطار السلس والتشغيل السريع والصوت المحيط والصورة عالية الدقة.



يحمل هاتف "ريلمي 5 برو" معالج Qualcomm Snapdragon 712 AIE الذي تم تطوير تردد وحدة المعالجة المركزية الأساسية فيه إلى 2.3 جيجا هرتز، ليصبح الأداء الكلي أعلى بنسبة 10% من الجيل السابق من معالج كوالكوم سناب دراجون 710. كما تم تزويد المعالج بوحدة معالجة الرسومات Qualcomm Adreno 616، الذي يزيد من أداء الرسومات وفعالية الطاقة بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالجيل السابق، بالإضافة إلى محرك معالجة جديد بتقنية الذكاء الاصطناعي من الجيل الثالث والذي بالمقارنة مع الجيل الثاني، يتضح أنه أفضل من حيث قوة المعالجة بمرتين، وبالتالي أفضل من حيث سرعة المعالجة وتحسين تجربة المستخدم.



يأتي هاتف "ريلمي 5" في اللونين الأزرق الكريستالي والأرجواني الكريستالي يدعمهما تقنية اللون الهولوجرامي والتصميم ثلاثي الأبعاد المحسن المستوحى من قطعات الألماس، حيث يأتي بشاشة كبيرة بحجم 6.5 بوصة +HD بتقنية Mini-drop، تعطي مجال رؤية أكبر وتوفر تجربة ممتازة للألعاب والصوت والفيديو، مما يتيح تجربة مشاهدة بمجال رؤية أوسع نطاقًا.



ويقدم الهاتف تجربة صورة مميزة لدعمه تكنولوجيا الكاميرا الرباعية التي تحتوي على كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع 119 درجة (8 ميجا بكسل) والكاميرا الرئيسية 12 ميجا بكسل وعدسات بورتريه (2 ميجا بكسل) وعدسات الترا ماكرو (2 ميجا بكسل)، كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل.





ويدعم هاتف "ريلمي 5" بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يعتمد واجهة التشغيل Color OS 6.0 القائم على نظام أندرويد 9.0، حيث يتوفر من الهاتف نسخة 3+64 جيجابايت بسعر 2590 جنيها مصريا ونسخة 4+128 بسعر 3290 جنيها مصريا، في حين تتاح نسخة 3+64 بسعر حصري أونلاين على موقع جوميا بدءا من الواحدة ظهرًا يوم 24 حتى يوم 27 أكتوبر الجاري.



ويأتي هاتف "ريلمي 5 برو" باللونين الأخضر الكريستالي والأزرق المتلألئ بتقنية الألوان الهولوجرامية والتصميم العاكس، كما يأتي الهاتف مدعومًا بأداء قوي يمكنه معالج سناب دراجون 712. يقدم الهاتف تجربة كاميرا غير مسبوقة أيضًا لاحتوائه على تكنولوجيا الكاميرا الرباعية والتي تضم كاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع 119 درجة (8 ميجا بكسل) والكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل بمستشعر سوني IMX586 وعدسات بورتريه (2 ميجا بكسل) وعدسات الترا ماكرو (2 ميجا بكسل) كما تأتي الكاميرا الأمامية IMX471 بمستشعر بدقة 16 ميجا بكسل وبتقنية الذكاء الاصطناعي.



يتميز هاتف "ريلمي 5 برو" بشاشة كاملة عالية الوضوح بحجم 6.3 بوصة (2340 × 1080) والتي توفر رؤية أوسع وأكثر وضوحًا. تم تجهيز "ريلمي 5 برو" ببطارية عالية السعة تبلغ 4035 مللي أمبير، والتي تدعمها تقنية الشحن السريع من الجيل الثالث VOOC 3.0، كما يعتمد واجهة التشغيل Color OS 6.0 القائم على نظام أندرويد 9.0.

أسعار هاتف ريل مي 5 برو

تتاح نسخة الهاتف 4+128 جيجابايت بسعر 3890 جنيها مصريا ونسخة 8+128 بسعر 4690 جنيها مصريا في المتاجر، في حين تتاح نسخة هاتف "ريلمي 5 برو" 4+128 بسعر حصري على موقع سوق. كوم، بسعر 3790 جنيها يوم 28 أكتوبر الساعة 1 ظهرًا حتى يوم 31، كما يبدأ الحجز المسبق لهاتف "ريلمي 5 برو" نسخة 8+128 في "بي تك بدءا من يوم 22 أكتوبر الجاري".





يدعم الهاتفين واجهة التشغيل المطورة Color OS 6.0 التي تضمن تحسينًا لشكل الهاتف وإدارة أفضل للتواصل كما تدعم الوظائف الأساسية لـ Google AR Core للواقع المعزز.

وسيشمل هذا التطور في واجهة التشغيل نظام شاشة القفل والشاشة الرئيسية home screen، وصفحة الإشعارات التي تتميز الآن بالاتساع والرحابة وهوية "ريلمي" في التصميم والراحة التأثير البصري والذي يمكنه أكثر نظام أندرويد الخام الذي يقوم عليه نظام التشغيل. وقد تم تعزيز خصائص الحماية والخصوصية ليتمكن المستخدمون من إخفاء البرامج والأيقونات والملفات المراد إخفاؤها بالإضافة إلى خاصية فتح الهاتف بالبصمة، كما تيسر خاصية Hotspot Management عملية التحكم في سرعة وحجم استخدام شبكة الاتصال والبيانات.



