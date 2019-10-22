رئيس النواب يحيل طلبات إحاطة ضد وزير الإسكان

تحرير:محمد محمود ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون البيانات الشخصية والعديد من طلبات الإحاطة الموجه لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات، وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلبا عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، كما تشمل أيضا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها.

وأحال عبد العال، مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و 60 نائبا أخرين بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس و60 نائبا أخرين بإنشاء صندوق دعم ورعاية