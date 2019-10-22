الموافقة على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

تحرير:محمد محمود ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

جامعة القاهرة - صورة أرشيفية

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامي هاشم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره 10 جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتبارا من العام الدراسى 2019 - 2020.

ويضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات، ومقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق، وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدا أو بأى وسيلة أخرى