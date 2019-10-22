رونالدو يتصدر قائمة يوفنتوس لصدام دوري الأبطال اليوم

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

كريستيانو رونالدو

يدخل يوفنتوس الإيطالي مباراة لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم الثلاثاء، والتي ستقام على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو في تمام الساعة التاسعة مساء، بالقوة الضاربة، بحثًا عن تحقيق الانتصار ووضع قدم في دور الـ16، ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، بعدما فاز على باير ليفركوزن بثلاثية وتعادل مع أتلتيكو مدريد 2-2 في ملعب واندا متروبوليتانو على الرغم من تقدمه بهدفين دون رد في بداية المباراة، أما لوكوموتيف فيحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط بالفوز على ليفركوزن والخسارة أمام أتلتيكو مدريد.

وشهدت قائمة يوفنتوس وجود 19 لاعبًا هم: حراسة المرمى: تشيزني – بنسوليو – بوفون. الدفاع: دي ليخت – ساندرو – بونوتشي – دانيلو – روجاني – ديميرال. الوسط: بيانيتش – خضيرة – ماتويدي – رابيو – بنتانكور. الهجوم: رونالدو – ديبالا –