عبد العال يرفض الإذن للنيابة باتخاذ إجراءات ضد نائب

تحرير:محمد محمود ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، الإذن للنيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب عبد السلام محمود سيد أحمد (عبد السلام الخضراوي)، في القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 31 لسنة 5/2019 فحص أخذ رأي المكتب الفني لتوافر شبهة الكيدية. وكان عبد العال خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، قرر إرجاء أخذ تصويت النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى ناقشت طلب النائب العام بشأن النائب عبد السلام سيد أحمد.

ورأت اللجنة رفض طلبه لتوافر شرط الكيدية، وذلك لرغبته في الاستماع إلى النائب نفسه في الأمر للتأكد منه، وأكد النائب اليوم أنه ضحية لقضية نصب إصدار الشيك بدون رصيد، ولجأ للقضاء وصدر الحكم لصالحه بأنه كان متحصل بطريق النصب.وشدد عبد العال على أن البرلمان لابد أن ينهى فصله التشريعي (بانتهاء الدور الخامس