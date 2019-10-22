آثار الإسكندرية: إزالة تعديات فاروس على قلعة قايتباي

تحرير:محمد مجلي ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

التعديات على قلعة قايتباي

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن مفتشي الآثار بمنطقة قلعة قايتباي الأثرية رصدوا تعديات مخالفة قام بها نادي فاروس بمنطقة الأنفوشي بنطاق حي الجمرك، وذلك مخالف لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 ' 61 لسنة 2010، والقانون رقم 91 لسنة 2018، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003، والذي يمنع بالبناء أو إقامة أي إنشاءات على جانبي شارع قلعة قايتباي مرة أخرى، حفاظا على الأثر الإسلامي الهام وهو قلعة قايتباي، مع الالتزام بقانون الآثار للحفاظ عليها من التعديات.

وأضاف متولي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن نادي فاروس قام ببعض الأعمال التي تتكون من برجولات أعلى مبنى النادي وشارع قلعة قايتباي، ما يجعلها تحجب الرؤية عن بانوراما القلعة، ولذلك توجهت حملة على الفور لإزالة التعديات الواقعة على حرم القلعة، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر