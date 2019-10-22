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بوتين يعلق على القرض المقدم لمصر لبناء محطة الضبعة

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستواصل مساعدة الدول الإفريقية، ولكن سيتم إصدار القروض وفقا للشروط السائدة في سوق الإقراض، وفي نفس الوقت سيجري تقديم المساعدات الإنسانية، مضيفا: "بالطبع، النموذج السوفيتي مع إيجابياته وسلبياته كان فعالا للغاية في مرحلة قيام دول البلدان الإفريقية، ونحن نواصل تقديم الدعم المالي للدول الإفريقية اليوم. لكن إذا تم اتخاذ مثل هذه القرارات في وقت سابق لأسباب سياسية، فهي الآن في إطار المساعدة الإنسانية"، جاء ذلك في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء.
وذكر بوتين أنه فيما يخص القروض الضخمة فهي تقدم لهذه البلدان وفقا لطبيعة سوق الإقراض، متابعا: "على سبيل المثال بالنسبة لقرض مصر، تم اتخاذ قرار بتخصيص قرض بقيمة 25 مليار دولار لمصر لبناء 4 وحدات في محطة الضبعة للطاقة النووية، وفقا لطبيعة السوق في مجال الإقراض".يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2015 اتفاقا
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ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا: لا توجد قوة يمكنها منعنا من بناء سد النهضة

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، الثلاثاء، أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء سد النهضة المتنازع عليه مع مصر. ويأتي ذلك بعد فشل المفاوضات بين الطرفين ووصولها إلى طريق مسدود، وأضاف آبي أحمد خلال جلسة استجواب في البرلمان ""البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر، يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد" وحذر رئيس وزراء إثيوبيا من أنه "إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص"، إلا أنه استطرد قائلا إن "المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية"، وفقا لموقع سكاي نيوز.
الكويت.

السفارة المصرية: سلمنا الكويت ما يثبت اختلاق واقعة الاعتداء على مواطن

أعلنت السفارة المصرية لدى الكويت اليوم الثلاثاء، أنها سلمت وزارة الخارجية الكويتية، نتائج التحقيق فيما تردد عن الاعتداء على مواطن كويتي بمقر القنصلية المصرية، وتفاصيل الواقعة المثبتة في فيديو مصور، والتي تبين عدم صحة الرواية المتداولة وتضمنها العديد من الادعاءات المختلقة. وأكدت السفارة المصرية - في بيان رسمي - التزام القنصلية المصرية التام بكافة القواعد والقوانين المعمول بها أثناء تأديتها لمهامها، منوهة إلى أنه جرى تحقيق موسع في الواقعة محل الادعاء، للوقوف على ملابساتها، ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
السيسى-وبوتين (3)

الرئاسة: قمة السيسي وبوتين ستتناول عودة الرحلات الروسية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية : إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سوف يبحثان غدا الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي تأكدت بالاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي الموقعة في أكتوبر 2018 .. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها. وأضاف راضي - في تصريحات خاصة للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسى خلال زيارته إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في فاعليات قمة ومنتدى (أفريقيا – روسيا) - : أن العلاقات المصرية الروسية متشعبة وتغطى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والثقافية
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سفير بريطانيا بالقاهرة: عودة سياحنا رسالة على عودة الأمن إلى مصر

أكد سفير بريطانيا بالقاهرة جيفري آدامز اليوم الثلاثاء، أن قرار بلاده برفع الحظر عن الطيران لمدينة شرم الشيخ، يعد رسالة قوية على عمق العلاقات بين البلدين وعلى عودة الأمن والأمان إلى مصر. وقال آدامز - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط - : "إن القرار جاء بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر" .. مؤكدا أنه سيتم العمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية..منوها بأن هناك كثيرا من المنظمات الدولية تحدثت بإيجابية عن السياحة والسفر في مصر.
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السيسى-وبوتين (1)

غدا السيسي وبوتين يترأسان اجتماعات المنتدى الاقتصادي

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، صباح غد الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، الذي يستمر لمدة يومين، وتستضيفه مدينة سوتشي الروسية بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، وسوف يلقي السيسي وبوتين كلمتين، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي سيركز على آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال أفريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس.
السيسى-وبوتين

السيسي يصل إلى سوتشي لترأس قمة «إفريقيا – روسيا»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة فى فعاليات النسخة الأولى من القمة الروسية - الإفريقية ومنتدى التعاون الاقتصادي المشترك التي تنطلق، غدا الأربعاء، برئاسة مشتركة للسيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسوف يلقي الزعيمان كلمتين خلال الجلسة الافتتاحية، ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى آفاق التعاون الروسي الإفريقي، في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادي.
ماكرون-وبوتين

الكرملين: بوتين وماكرون يبحثان هاتفيًا الوضع في سوريا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع نطيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في سوريا. وذكر بيان للكرملين أن الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون ناقشا الوضع في شمال شرقي سوريا، وأعربا عن ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأكد البيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره الفرنسي على الجهود، التي تبذلها روسيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الاتصالات بين الأطراف المعنية وضمان مصالح جميع الجماعات العرقية والدينية.
سد النهضة

شكري: قضية سد النهضة يمكن حلها بشكل علمي

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، إن قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، موضحا أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسي، وإنما هي قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد في سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعي تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية، وذلك حسبما جاء في حوار له مع وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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