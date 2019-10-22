بوتين يعلق على القرض المقدم لمصر لبناء محطة الضبعة

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستواصل مساعدة الدول الإفريقية، ولكن سيتم إصدار القروض وفقا للشروط السائدة في سوق الإقراض، وفي نفس الوقت سيجري تقديم المساعدات الإنسانية، مضيفا: "بالطبع، النموذج السوفيتي مع إيجابياته وسلبياته كان فعالا للغاية في مرحلة قيام دول البلدان الإفريقية، ونحن نواصل تقديم الدعم المالي للدول الإفريقية اليوم. لكن إذا تم اتخاذ مثل هذه القرارات في وقت سابق لأسباب سياسية، فهي الآن في إطار المساعدة الإنسانية"، جاء ذلك في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء.

وذكر بوتين أنه فيما يخص القروض الضخمة فهي تقدم لهذه البلدان وفقا لطبيعة سوق الإقراض، متابعا: "على سبيل المثال بالنسبة لقرض مصر، تم اتخاذ قرار بتخصيص قرض بقيمة 25 مليار دولار لمصر لبناء 4 وحدات في محطة الضبعة للطاقة النووية، وفقا لطبيعة السوق في مجال الإقراض".يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2015 اتفاقا