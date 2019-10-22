بوتين والسيسي يناقشان عودة رحلات الطيران «الشارتر»

٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

السيسي وبوتين - صورة أرشيفية

قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي سيناقشان إمكانية استئناف رحلات الطيران العارض "الشارتر" في محادثاتهما بمدينة سوتشي. وأكد أوشاكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية مناقشة عودة الطيران "الشارتر" بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، أنه: "ستجري مناقشة هذا الموضوع، لقد تمت مناقشته أيضا خلال الاجتماع السابق، وكان هناك بعض التعليمات في هذا السياق، ونحن نستعد لهذه المناقشة".

وأضاف المساعد الرئاسي: "لقد وجهنا دعوة خاصة إلى وزير النقل لدينا للتحدث مع الرئيس السيسي، وسيقوم بالتعبير عن أفكاره، وسوف يتحدث المصريون عما يجري وماذا يفعلون حتى يتم استئناف الرحلات بالكامل".وستعقد أول قمة ومنتدى اقتصادي تحت مسمى "روسيا-إفريقيا" في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود يومي 23 و24 أكتوبر